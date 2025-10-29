Respondieron con dureza a las preguntas sobre recortes y obras públicas, asegurando que el ajuste continuará y que las jubilaciones seguirán atadas a la inflación. Fuerte rechazo de los funcionarios a los números del FMI.
El Ejecutivo municipal decidirá la autoridad de aplicación de algunas ordenanzas
Concejales aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo que le otorga la potestad de decidir la autoridad de aplicación en ordenanzas referidas a Habilitaciones Comerciales, Residuos Urbanos e Impacto Ambiental, entre otras.Política29/10/2025
En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza, remitida por el Ejecutivo municipal, que establece modernizar trámites y procedimientos de la administración comunal.
Se trata de las Ordenanzas N° 15.292 (Habilitaciones Comerciales), N° 15.415 (Gestión Integral de Residuos Urbanos), N° 12.745 (Impacto Ambiental), N° 7.481 (Adhesión a la Ley de Residuos Peligrosos), N° 13.777 (Anuncios Publicitarios) y N° 12.508 (Establecimientos de Residencia para Adultos).
“Es importante entregar un poco más de discrecionalidad al Ejecutivo municipal para poder implementar las normas”, advirtió el concejal Gonzalo Corral, y explicó que se trata de la capacidad del Intendente de determinar cuál es la autoridad de aplicación más idónea para las normas descriptas, todo con el fin de evitar la burocracia.
Señaló, en este sentido, que los concejales son quienes dictan las ordenanzas y que regulan en lo general, pero después, en práctica, se encuentran muchos obstáculos y fallas en las normas.
“Cuando decimos que la autoridad de aplicación debe ser una u otra, muchas veces generamos esa burocracia”, aseguró el edil, y finalizó: “Necesitamos confiar en la discrecionalidad del Ejecutivo para que decida cuál es la mejor autoridad y de esa manera evitar la burocracia”.
Hoy asume Alejandro Becker como secretario de Gestión Educativa
El acto de juramento será a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno y estará encabezado por la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Atlético Mineiro le ganó a Independiente del Valle y es finalista de la Copa SudamericanaDeportes29/10/2025
En Belohorizonte, el conjunto Galo superó por 3 a 1 (4-2 global) a los ecuatorianos y disputará la gran final del torneo. Quedó a la espera de su rival, que saldrá del choque entre Lanús y Universidad de Chile.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.