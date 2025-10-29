El Ejecutivo municipal decidirá la autoridad de aplicación de algunas ordenanzas

En la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza, remitida por el Ejecutivo municipal, que establece modernizar trámites y procedimientos de la administración comunal.

Se trata de las Ordenanzas N° 15.292 (Habilitaciones Comerciales), N° 15.415 (Gestión Integral de Residuos Urbanos), N° 12.745 (Impacto Ambiental), N° 7.481 (Adhesión a la Ley de Residuos Peligrosos), N° 13.777 (Anuncios Publicitarios) y N° 12.508 (Establecimientos de Residencia para Adultos).

“Es importante entregar un poco más de discrecionalidad al Ejecutivo municipal para poder implementar las normas”, advirtió el concejal Gonzalo Corral, y explicó que se trata de la capacidad del Intendente de determinar cuál es la autoridad de aplicación más idónea para las normas descriptas, todo con el fin de evitar la burocracia.

Señaló, en este sentido, que los concejales son quienes dictan las ordenanzas y que regulan en lo general, pero después, en práctica, se encuentran muchos obstáculos y fallas en las normas.

“Cuando decimos que la autoridad de aplicación debe ser una u otra, muchas veces generamos esa burocracia”, aseguró el edil, y finalizó: “Necesitamos confiar en la discrecionalidad del Ejecutivo para que decida cuál es la mejor autoridad y de esa manera evitar la burocracia”.