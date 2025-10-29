Las tres estrategias que analiza la CGT contra la reforma laboral libertaria

Héctor Daer, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo, habló este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno del presidente Javier Milei quiere impulsar en las eventuales sesiones extraordinarias.

"No hay ningún indicio ni siquiera de cuál es el borrador que pretende el Gobierno. No hay ninguna negociación", afirmó en diálogo con radio Con Vos. Y agregó que solamente existe una iniciativa de la diputada Romina Diez respecto a reformas sobre legislación, ley de contrato de trabajo y sobre los convenios colectivos.

Pese a los dichos del dirigente sindical, el borrador de la reforma laboral comenzó a discutirse en el Consejo de Mayo, donde la CGT tiene un integrante: Gerardo Martínez (Uocra).

"No hay ningún tema nuevo ni predisposición a sentarse a discutir una agenda que tenga que ser una transferencia de los trabajadores a los sectores empresariales", cuestionó Daer.

En ese sentido, el líder cegetista y Secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA) enumeró una serie de acciones que evalúan adoptar en contra del proyecto del Ejecutivo.

"La CGT Tiene que atar los hilos parlamentarios, constituir mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar avances como hasta ahora. Si eso no alcanza, generar presión política, presión gremial, como lo hicimos cuando nos metieron el DNU 70, que cabe aclarar que el único que no está vigente es el capítulo laboral", señaló.

Así, Daer definió las tres estrategias de la central obrera para oponerse a los cambios en la legislación laboral que pretende la gestión libertaria.

"Tenemos que combinar acciones judiciales contra lo que es inconstitucional, acción política para intentar atar mayorías parlamentarias que nos permitan frenar estas cosas, y la acción sindical, que serán las medidas que resolvamos en su momento", sentenció.

Respecto a los cambios que ya trascendieron sobre la reforma, Daer calificó de "delirio" la implementación de salarios dinámicos, junto con la "regionalización" de los convenios colectivos de trabajo, que atribuyó a un reclamo histórico de la Unión Industrial Argentina.

Además, cuestionó duramente la idea de crear un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones por despidos.

"Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa. Nosotros tenemos un concepto claro de discusión de progresión de derechos, y si es para retroceder, para ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo", advirtió.

