Sáenz condicionó el apoyo a las reformas de Milei: “Que pague lo que debe”

El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante una entrevista en La Nación +, refirió a la reunión de este jueves, convocada por el presidente Javier Milei que tendrá como eje principal el pedido de apoyo político a las reformas laboral y tributaria, además del debate sobre el Presupuesto 2026.

“Nos interesa es que haya una mirada federal, y eso vamos a conversar mañana con el Presidente”, señaló y agregó “el presidente quería la ley base y todo eso, y las obras me la está debiendo, así es que pague primero lo que debe”.

Sáenz recordó que las obras fueron “discutidas, trabajadas, no afectaban el equilibro fiscal, y firmadas en junio de 2024” por funcionarios del Gobierno Nacional, sin embargo no se cumplieron.

“Hay muchas provincias que viven del estado únicamente, no es el caso de Salta. Entonces hay que generar oportunidades, hay que generar trabajo genuino, por eso es que digo que el Norte es un gigante dormido que está despertando y que necesita esas obras de infraestructura para no venir más con la manito extendida a decir dame una obra”, enfatizó.

Consultado sobre el apoyo de los legisladores salteños a los proyectos de reformas laborales que impulsa el Gobierno Nacional, Sáenz aseguró que “en tanto no perjudiquen a los salteños, van a acompañar lo que tengan que acompañar”.