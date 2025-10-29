Respondieron con dureza a las preguntas sobre recortes y obras públicas, asegurando que el ajuste continuará y que las jubilaciones seguirán atadas a la inflación. Fuerte rechazo de los funcionarios a los números del FMI.
Sáenz condicionó el apoyo a las reformas de Milei: “Que pague lo que debe”
El Gobernador de Salta advirtió que reclamará al presidente Milei por las obras nacionales comprometidas y aún no ejecutadas, en la reunión del jueves. Además pidió una mirada federal para impulsar el desarrollo del Norte argentino.Política29/10/2025
El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante una entrevista en La Nación +, refirió a la reunión de este jueves, convocada por el presidente Javier Milei que tendrá como eje principal el pedido de apoyo político a las reformas laboral y tributaria, además del debate sobre el Presupuesto 2026.
“Nos interesa es que haya una mirada federal, y eso vamos a conversar mañana con el Presidente”, señaló y agregó “el presidente quería la ley base y todo eso, y las obras me la está debiendo, así es que pague primero lo que debe”.
Sáenz recordó que las obras fueron “discutidas, trabajadas, no afectaban el equilibro fiscal, y firmadas en junio de 2024” por funcionarios del Gobierno Nacional, sin embargo no se cumplieron.
“Hay muchas provincias que viven del estado únicamente, no es el caso de Salta. Entonces hay que generar oportunidades, hay que generar trabajo genuino, por eso es que digo que el Norte es un gigante dormido que está despertando y que necesita esas obras de infraestructura para no venir más con la manito extendida a decir dame una obra”, enfatizó.
Consultado sobre el apoyo de los legisladores salteños a los proyectos de reformas laborales que impulsa el Gobierno Nacional, Sáenz aseguró que “en tanto no perjudiquen a los salteños, van a acompañar lo que tengan que acompañar”.
Concejales aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo que le otorga la potestad de decidir la autoridad de aplicación en ordenanzas referidas a Habilitaciones Comerciales, Residuos Urbanos e Impacto Ambiental, entre otras.
Especialistas, docentes y sindicalistas advirtieron que implica una drástica caída en los fondos para educación. Fue en el marco de la reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación.
Héctor Daer dijo que hasta el momento no se conoce el borrador del proyecto y que no hubo diálogo al respecto. "Si es para retroceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo", advirtió.
Dos abogados históricos del grupo Techint y el ministro Sturzenegger son los impulsores de los cambios en la legislación del trabajo; se había intentado avanzar con un proyecto similar durante la gestión de Cambiemos.
La justicia federal de Mendoza ordenó al PAMI restituir la cobertura total de los medicamentos a los afiliados a la institución que habían sido suspendidos en agosto pasado.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Hoy asume Alejandro Becker como secretario de Gestión Educativa
El acto de juramento será a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno y estará encabezado por la ministra de Educación, Cristina Fiore.
