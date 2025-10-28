En el marco del Día Mundial del ACV, la Municipalidad de Salta y el Ministerio de Salud realizarán una jornada de concientización y prevención el próximo miércoles 29, de 10 a 17 horas, en la Plazoleta IV Siglos.
El Hospital de Orán estrena su resonador beneficiando a más de 150 mil personas
El Hospital San Vicente de Paul de Orán pondrá en marcha en noviembre su nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear o RMN.Salud28/10/2025
El Ministerio de Salud Pública informó la puesta en funcionamiento del servicio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. Este equipo de última generación, de marca General Electric, extiende el acceso a diagnósticos de alta complejidad en el interior y beneficiará directamente a una población estimada de más de 150.000 habitantes del departamento Orán y zonas aledañas.
La gerente general del hospital, Silvia Gutiérrez, destacó el impacto de este logro: “La puesta en marcha del resonador es un paso enorme para la salud de nuestra región. Finalizamos la capacitación intensiva de 10 días para nuestro personal de Diagnóstico por Imágenes, a cargo de una aplicación enviada por General Electric, lo que garantiza que la comunidad reciba un servicio de excelencia. Esto evita traslados costosos y demoras en el diagnóstico para miles de salteños”.
El servicio comenzará a operar de manera regular los días lunes y miércoles a partir de las 15 horas. Sin embargo, durante el mes de noviembre, los turnos se realizarán en fechas específicas para la puesta a punto: los días 3 y 5 de noviembre, y posteriormente el 24 y 26 de noviembre. A partir de diciembre, la atención se brindará con la frecuencia regular durante todo el mes.
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, resaltó el compromiso del Gobierno provincial: “Seguimos avanzando en la política de federalización sanitaria, dotando de tecnología de punta a los hospitales del interior. Que Orán cuente con su propio resonador magnético significa que la salud pública es prioritaria y que las oportunidades de diagnóstico son iguales en cada rincón de Salta. Es un compromiso cumplido con la comunidad del Norte”.
Los interesados deben presentar la documentación completa y gestionar el turno en la Secretaría de Diagnóstico por Imágenes del hospital. La documentación solicitada incluye:
Pedido Médico: En el formulario oficial de RMN.
Fotocopia de DNI.
Certificación Negativa de Obra Social: Emitida por ANSES.
Informe Social: Realizado por el Asistente Social del hospital.
En lo que va del año se notificó sólo un caso en Salta y en el país suman 333. Las vacunas están disponibles en los servicios públicos de salud.
El miércoles 29 la atención es en Animaná; y el jueves 30 y viernes 31, en San Carlos. Las mamografías son para mujeres mayores de 40 años sin obra social.
Sin turno, el Hospital del Milagro brindará consultas y estudios para la detección temprana de cáncerSalud28/10/2025
El Hospital Señor del Milagro de Salta, en el marco de la campaña Octubre Rosa, realizará este miércoles 29 y jueves 30 una jornada de medicina preventiva para mujeres.
Hora de oro y primeros cuidados: Qué tener en cuenta ante un parto de emergencia
La ginecóloga Mónica Gelsi enfatizó la importancia de la preparación para cualquier situación, la información sobre el apego temprano y la lactancia exclusiva en los primeros días para la salud del recién nacido.
El implante osteointegrado mejora la audición en casos de hipoacusia y permite un mejor desarrollo social y escolar, reforzando el cumplimiento de la Ley Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.