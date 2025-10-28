El Hospital de Orán estrena su resonador beneficiando a más de 150 mil personas

El Ministerio de Salud Pública informó la puesta en funcionamiento del servicio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. Este equipo de última generación, de marca General Electric, extiende el acceso a diagnósticos de alta complejidad en el interior y beneficiará directamente a una población estimada de más de 150.000 habitantes del departamento Orán y zonas aledañas.

La gerente general del hospital, Silvia Gutiérrez, destacó el impacto de este logro: “La puesta en marcha del resonador es un paso enorme para la salud de nuestra región. Finalizamos la capacitación intensiva de 10 días para nuestro personal de Diagnóstico por Imágenes, a cargo de una aplicación enviada por General Electric, lo que garantiza que la comunidad reciba un servicio de excelencia. Esto evita traslados costosos y demoras en el diagnóstico para miles de salteños”.

El servicio comenzará a operar de manera regular los días lunes y miércoles a partir de las 15 horas. Sin embargo, durante el mes de noviembre, los turnos se realizarán en fechas específicas para la puesta a punto: los días 3 y 5 de noviembre, y posteriormente el 24 y 26 de noviembre. A partir de diciembre, la atención se brindará con la frecuencia regular durante todo el mes.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, resaltó el compromiso del Gobierno provincial: “Seguimos avanzando en la política de federalización sanitaria, dotando de tecnología de punta a los hospitales del interior. Que Orán cuente con su propio resonador magnético significa que la salud pública es prioritaria y que las oportunidades de diagnóstico son iguales en cada rincón de Salta. Es un compromiso cumplido con la comunidad del Norte”.

Los interesados deben presentar la documentación completa y gestionar el turno en la Secretaría de Diagnóstico por Imágenes del hospital. La documentación solicitada incluye:

Pedido Médico: En el formulario oficial de RMN.

Fotocopia de DNI.

Certificación Negativa de Obra Social: Emitida por ANSES.

Informe Social: Realizado por el Asistente Social del hospital.