Tiene tres años, una sonrisa contagiosa y sueña con una familia

Martinelli: “La reforma laboral abre un panorama sombrío para los trabajadores”
El abogado laboralista y exlegislador provincial advirtió que las medidas impulsadas por el Gobierno implican “un retroceso histórico” en los derechos laborales.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria para personas o familias de todo el país que deseen brindar un hogar a un pequeño de 3 años.Argentina28/10/2025Ivana Chañi
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Salta convocó a personas o familias de todo el país que deseen brindar un hogar a un niño de 3 años que actualmente se encuentra en un Dispositivo de Protección de Tartagal.
El pequeño se destaca por su alegría, curiosidad y ternura, según informaron desde el organismo. “Tiene una sonrisa contagiosa, disfruta de los juegos y le gusta compartir con quienes lo rodean”, señalaron.
El niño cuenta con un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, aunque ha mostrado grandes avances en su desarrollo gracias al acompañamiento profesional y a los tratamientos que recibe de forma constante.
Desde el Registro se busca una familia o persona dispuesta a ofrecerle amor, contención y los recursos necesarios para continuar con su crecimiento y garantizar la continuidad de sus tratamientos, siempre priorizando su bienestar integral.
Las personas interesadas pueden comunicarse con el Registro:
0387–4258026 (lunes a viernes de 8 a 13)
Más info en https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa-detalle/un-nino-de-3-anos-que-busca-un-hogar-carinoso
A pesar de la ventaja inicial de La Libertad Avanza, distritos como Buenos Aires, Chaco y La Pampa tienen diferencias tan ajustadas que el escrutinio definitivo puede modificar el resultado.
Del total, 25.000 unidades se asignarán a fabricantes nacionales y 25.000 a importadores. Además, se prevé reasignar unas 10.000 unidades del programa 2025, a empresas que no cumplieron los plazos de entrega.
a fintech ajusta su estructura regional por automatización de tareas y busca mayor eficiencia, afectando principalmente a su personal en Argentina.
El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 771/2025, el pago de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre. Con esta suma, el haber mínimo del mes alcanzará los $403.052.
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.