Tiene tres años, una sonrisa contagiosa y sueña con una familia

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Salta convocó a personas o familias de todo el país que deseen brindar un hogar a un niño de 3 años que actualmente se encuentra en un Dispositivo de Protección de Tartagal.

El pequeño se destaca por su alegría, curiosidad y ternura, según informaron desde el organismo. “Tiene una sonrisa contagiosa, disfruta de los juegos y le gusta compartir con quienes lo rodean”, señalaron.

El niño cuenta con un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, aunque ha mostrado grandes avances en su desarrollo gracias al acompañamiento profesional y a los tratamientos que recibe de forma constante.

Desde el Registro se busca una familia o persona dispuesta a ofrecerle amor, contención y los recursos necesarios para continuar con su crecimiento y garantizar la continuidad de sus tratamientos, siempre priorizando su bienestar integral.

Las personas interesadas pueden comunicarse con el Registro:

0387–4258026 (lunes a viernes de 8 a 13)

Más info en https://www.justiciasalta.gov.ar/es/prensa-detalle/un-nino-de-3-anos-que-busca-un-hogar-carinoso