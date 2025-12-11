Récord histórico en Salta: el hospital Oñativia alcanzó 40 trasplantes renales en 2025

El hospital Arturo Oñativia realizó 40 trasplantes de riñón en lo que va de 2025; en 2024 se habían efectuado 34 y en 2011 se ejecutaron 10. De los procedimientos realizados este año, 31 corresponden a donantes cadavéricos y 9 a donantes vivos, siendo el último el 13 de noviembre de 2025.

La institución es de referente en la atención de patologías renales en Salta, cumplió 14 años de trabajo ininterrumpido en la realización de trasplantes renales para pacientes sin cobertura social o con recursos limitados.

Desde la primera intervención realizada en 2011, el número de intervenciones se incrementó de 10 a 34 en 2024, lo que representa un aumento del 240% en la capacidad operativa.

En cada operativo participan alrededor de 20 profesionales, entre cirujanos, nefrólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, personal de hemoterapia y microbiología, auxiliares de transporte, técnicos y choferes.

El procedimiento se realiza bajo los lineamientos vigentes en Argentina, donde la legislación establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante si no ha manifestado oposición expresa.

Atención profesional

El trasplante constituye la instancia final del tratamiento de la enfermedad renal crónica. En el Oñativia, los equipos especializados realizan abordajes preventivos y acompañamiento clínico; cuando la función renal no mejora, el paciente accede a hemodiálisis y, posteriormente, a la evaluación para trasplante. Esta práctica permite mejorar la calidad y expectativa de vida de las personas afectadas.

El hospital Arturo Oñativia cuenta con un equipo de nefrólogos que atienden por consultorio externo. El nosocomio tiene el mayor centro público de diálisis de la provincia, equipado con 22 sillones. También, cuenta con una unidad de trasplante, tecnología de avanzada y recurso humano especializado.

En el último año se amplió la Sala de Diálisis, incorporando cuatro nuevas máquinas, lo que permitió ampliar la capacidad operativa a 26 pacientes adicionales.