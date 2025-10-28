Locro, mondongo y sopas: cuánto cuesta un plato caliente en el Mercado San Miguel

La enciclopedia digital gestionada por inteligencia artificial promete ser gratuita, más rápida y objetiva que Wikipedia, con casi 900.000 artículos disponibles desde su lanzamiento.
Un relevamiento de “Un Mercado a Puerta Abierta” mostró que los platos típicos para resguardarse del frío se venden entre 7.000 y 10.000 pesos, mientras las empanadas y humitas mantienen precios accesibles.Sociedad28/10/2025Agustina Tolaba
Este martes, Salta amaneció con una jornada fresca por lo que los ciudadanos buscan opciones tradicionales bien calientes en el Mercado San Miguel. Según un relevamiento realizado por Un Mercado a Puerta Abierta, los salteños pueden disfrutar del tradicional locro, o plato de mondongo a 10.000 pesos, mientras que la sopa de maní se consigue por 7.000 pesos.
Además de las sopas, los locales ofrecen platos clásicos como milanesa napolitana, humitas, empanadas y costeletas. Las humitas, por ejemplo, se venden a 6.000 pesos cada una, mientras que las empanadas cuestan 1.300 pesos la unidad o 12.000 la docena. Entre las favoritas de los salteños se encuentran las empanadas de carne fritas, acompañadas de ají o limón.
El mercado también mantiene su propuesta de cafetería, con café con leche o submarino a 2.000-2.500 pesos, ideal para un desayuno rápido. Según los vendedores, el movimiento bajó un poco en esta época, posiblemente por la temporada y el fin de mes, aunque los días de festividad, como el Día de la Madre, se notó un aumento significativo de clientes.
Entre los visitantes, la tradición se mantiene: platos calientes para calentar el cuerpo, acompañados de bebida, ya sea cerveza, gaseosa o mate, y un menú variado para todos los gustos.
