Calendario de vacunación antirrábica gratuito del 27 al 31 de octubre
El servicio, que se atiende por orden de llegada, recorrerá los barrios Agua y Energía, 17 de mayo, García Basalo, El Pilar y Villa Belgrano. Se recuerda a los vecinos llevar a las mascotas con correas y bozales por seguridad.Sociedad24/10/2025
La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a diferentes zonas de la ciudad. En este caso, se trata de la vacunación antirrábica que realiza el área de Bienestar Animal.
El servicio se brindará desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre en el horario de 9.30 a 12.30, y será por orden de llegada. Cabe destacar que es totalmente gratuito.
La atención se brindará en los barrios: Agua y Energía, 17 de mayo, García Basalo, El Pilar y villa Belgrano.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 27
B⁰ AGUA Y ENERGÍA.
De 9:30 a 12:00 hs.
Lola Mora 598 entre Laprida y Cafayate.
Martes 28
B⁰ 17 DE MAYO.
9:30 a 12:30 hs
Comodoro Rivadavia 3549 esq. Jauretche.
Miércoles 29
B⁰ GARCÍA BASALO.
9:30 a 12:30
Manz. 184 “F” (Placita).
Jueves 30
B⁰ EL PILAR.
9:30 a 12:30 hs
Mitre 1875 entre Borja Díaz y Santiago Morales.
Viernes 31
V° BELGRANO.
9:30 a 12:30
Vicente López 1560 entre Arenales y Gurruchaga.
