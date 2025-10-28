Los artistas locales e invitados del interior mostrarán su talento ante los jurados en solistas, conjuntos y bailes tradicionales, buscando llegar al festival mayor en Cosquín.
Éxito de convocatoria en los cursos de carpintería, soldadura, durloc y electricidad de “Constructoras”
El programa "Constructoras" de Salta registró más de 90 inscriptos en su nueva convocatoria de cursos en oficios como carpintería, soldadura y durloc. Inscripciones a electricidad se extienden hasta el jueves 30 de octubre.Sociedad28/10/2025
En una nueva convocatoria de Constructoras, más de 90 personas fueron las que tomaron la decisión de formarse en carpintería, soldadura y durloc, cuyas clases se dictarán por la mañana y por la tarde en diferentes horarios.
La subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Ines Bocanera junto al responsable de la Casona de la Paz, Facundo Miranda, brindaron una cálida bienvenida a la comisión de carpintería que inauguró el nuevo ciclo lectivo que se extenderá hasta diciembre.
“La Casona viene brindando diversos cursos de formación pero aquellos enmarcados en el programa Constructoras, se hacen con el objetivo de brindarles conocimientos respecto de un oficio históricamente masculinizados. Este programa busca promover la empleabilidad a través de la formación y eso es lo que buscamos desde el Estado, ser la llave para que ustedes puedan acceder de manera gratuita a nuevas herramientas y oportunidades. Felicidades por continuar formándose”, indicó la funcionaria.
Miranda, comentó que, “la cursada que comienza ahora y que finalizará en diciembre también contará, como todos los años, con una exposición de los productos creados en el taller. Allí, ustedes podrán ver y reflexionar su crecimiento y los avances concretados”.
Por otra parte, el funcionario explicó a las y los presentes que además de la capacitación, aquellos interesados en emprender, al finalizar su formación, pueden hacerlo usando las instalaciones y las herramientas de la Casona, ya que “este lugar es de todos y todas”.
Respecto de los cursos de electricidad que se dictarán en la sede de UPATECO, ubicada en la zona norte de la ciudad, se informó que las inscripciones se extenderán hasta el jueves 30 del corriente.
Sancionaron a diez personas por arrojar residuos y quemar basura en la vía públicaSociedad27/10/2025
Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.
El servicio, que se atiende por orden de llegada, recorrerá los barrios Agua y Energía, 17 de mayo, García Basalo, El Pilar y Villa Belgrano. Se recuerda a los vecinos llevar a las mascotas con correas y bozales por seguridad.
Al ingresar, se dio cuenta de que había llevado su licencia de conducir en lugar del DNI, documento obligatorio. Tuvo que regresar rápidamente a su casa, mientras su esposo, Norberto, emitía su voto. Finalmente, Alicia pudo sufragar.
Este domingo 26 de octubre se realizará una fumigación integral en todos los mercados municipales de Salta Capital. Vuelven a abrir con normalidad el lunes.
El Móvil Odontológico regresa a la UNSa con atención gratuita del 27 al 31 de octubreSociedad25/10/2025
La atención es gratuita y será del lunes 27 al viernes 31 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá 25 turnos diarios por Facultad, con prioridad para estudiantes sin obra social.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.