Éxito de convocatoria en los cursos de carpintería, soldadura, durloc y electricidad de “Constructoras”

En una nueva convocatoria de Constructoras, más de 90 personas fueron las que tomaron la decisión de formarse en carpintería, soldadura y durloc, cuyas clases se dictarán por la mañana y por la tarde en diferentes horarios.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Ines Bocanera junto al responsable de la Casona de la Paz, Facundo Miranda, brindaron una cálida bienvenida a la comisión de carpintería que inauguró el nuevo ciclo lectivo que se extenderá hasta diciembre.

“La Casona viene brindando diversos cursos de formación pero aquellos enmarcados en el programa Constructoras, se hacen con el objetivo de brindarles conocimientos respecto de un oficio históricamente masculinizados. Este programa busca promover la empleabilidad a través de la formación y eso es lo que buscamos desde el Estado, ser la llave para que ustedes puedan acceder de manera gratuita a nuevas herramientas y oportunidades. Felicidades por continuar formándose”, indicó la funcionaria.

Miranda, comentó que, “la cursada que comienza ahora y que finalizará en diciembre también contará, como todos los años, con una exposición de los productos creados en el taller. Allí, ustedes podrán ver y reflexionar su crecimiento y los avances concretados”.

Por otra parte, el funcionario explicó a las y los presentes que además de la capacitación, aquellos interesados en emprender, al finalizar su formación, pueden hacerlo usando las instalaciones y las herramientas de la Casona, ya que “este lugar es de todos y todas”.

Respecto de los cursos de electricidad que se dictarán en la sede de UPATECO, ubicada en la zona norte de la ciudad, se informó que las inscripciones se extenderán hasta el jueves 30 del corriente.

