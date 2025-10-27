Sancionaron a diez personas por arrojar residuos y quemar basura en la vía pública

El servicio, que se atiende por orden de llegada, recorrerá los barrios Agua y Energía, 17 de mayo, García Basalo, El Pilar y Villa Belgrano. Se recuerda a los vecinos llevar a las mascotas con correas y bozales por seguridad.
En el marco de un operativo vial – ambiental, se logró detectar en diversos puntos de la ciudad, a personas que se encontraban arrojando residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.
Las tareas, a cargo de la Patrulla Ambiental, se llevaron a cabo mediante recorridos motorizados por las diferentes circunvalaciones, avenidas y platabandas de nuestra ciudad, arrojando como resultado diez actas de infracción.
Las mismas se efectuaron por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales vigentes en materia ambiental 15.415/17 y 5.941/90 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta). Las actuaciones tuvieron lugar en:
- Ceferino, avda. Ecuador
- Santa Ana 1, calle Radio del Plata
- Circunvalación Sudeste, altura Parque Industrial
- Bajo puente del aío Arenales, altura acceso B° Solidaridad
- Fraternidad, calle Gabino Blanco
- San Silvestre
- Divino Niño Jesús, calle Carmen Torena
La Municipalidad recordó que quienes adviertan situaciones similares pueden realizar las alertas y denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.
Al ingresar, se dio cuenta de que había llevado su licencia de conducir en lugar del DNI, documento obligatorio. Tuvo que regresar rápidamente a su casa, mientras su esposo, Norberto, emitía su voto. Finalmente, Alicia pudo sufragar.
Este domingo 26 de octubre se realizará una fumigación integral en todos los mercados municipales de Salta Capital. Vuelven a abrir con normalidad el lunes.
El Móvil Odontológico regresa a la UNSa con atención gratuita del 27 al 31 de octubreSociedad25/10/2025
La atención es gratuita y será del lunes 27 al viernes 31 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá 25 turnos diarios por Facultad, con prioridad para estudiantes sin obra social.
La Municipalidad de Salta avanza con la obra de ampliación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, logrando la colocación del nuevo hormigón en la intersección de Olavarría y Av. San Martín al 2.100.
Banco Macro junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Salta organizó el taller “Cuentas Sanas para tu Futuro” del que participaron más de 1.500 alumnos de quinto año pertenecientes a 25 colegios secundarios públicos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.