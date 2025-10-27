Sancionaron a diez personas por arrojar residuos y quemar basura en la vía pública

Las acciones fueron el resultado del operativo vial – ambiental efectuado en Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño. Las tareas estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental.

En el marco de un operativo vial – ambiental, se logró detectar en diversos puntos de la ciudad, a personas que se encontraban arrojando residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.

Las tareas, a cargo de la Patrulla Ambiental, se llevaron a cabo mediante recorridos motorizados por las diferentes circunvalaciones, avenidas y platabandas de nuestra ciudad, arrojando como resultado diez actas de infracción.

Las mismas se efectuaron por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales vigentes en materia ambiental 15.415/17 y 5.941/90 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta). Las actuaciones tuvieron lugar en:

  •  Ceferino, avda. Ecuador
  • Santa Ana 1, calle Radio del Plata
  • Circunvalación Sudeste, altura Parque Industrial
  • Bajo puente del aío Arenales, altura acceso B° Solidaridad
  • Fraternidad, calle Gabino Blanco
  • San Silvestre
  • Divino Niño Jesús, calle Carmen Torena


La Municipalidad recordó que quienes adviertan situaciones similares pueden realizar las alertas y denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.

