Presupuesto 2026: Bullrich y Torrendell invitados clave en Diputados esta semana

El gobernador bonaerense cuestionó la intervención de Estados Unidos en las elecciones y llamó a reconstruir la fuerza política del peronismo tras la derrota electoral.
Tras el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas celebradas este domingo, el Congreso vuelve a reactivarse esta semana con una agenda plagada de reuniones de comisión donde se destaca la de Presupuesto y Hacienda con invitados como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de educación, Carlos Torrendell, entre otros.
La agenda en la Cámara de Diputados arrancará temprano a las 11 de este martes 28 de octubre con la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, a la cual fue invitada a exponer la ministra de Seguridad.
En tanto, a las 12 en el Anexo “A” hará lo propio la Comisión Especial de Seguimiento e investigación sobre el caso de Fentanilo contaminado, a cargo de la diputada Mónica Fein, que recibirá al Director general de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación y el titular de la Administración nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Carlos C. Malbrán. También recibirán a familiares de víctimas.
A las 15 en la Cámara de Senadores se reunirá en el Salón Illia la Comisión de Educación y Cultura para hacer un análisis del presupuesto educativo junto a gremios docentes, estudiantes, organizaciones, referentes del sistema universitario y especialistas en educación técnica.
En tanto en Diputados, a las 16 la Comisión Investigadora por el caso Criptomoneda $LIBRA volverá a recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba.
Miércoles 29
La jornada del día miércoles iniciará a las 9 en el Salón Illia con la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo donde expondrán los preseleccionados para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y Procurador Penitenciario de la Nación.
Una hora más tarde en el Anexo “C” del segundo piso la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja volverá a reunirse para recibir al secretario de Hacienda de la Nación; la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Gestión Administrativa.
A las 11 la Comisión de Discapacidad le dará tratamiento a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 26.279 de Programa nacional de prevención de discapacidades en el recién nacido. También la creación de una protección integral para personas con sorda ceguera, y debatirán sobre la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. A su vez, la derogación de Ley 27.269, dispóngase la elaboración y distribución de una cartilla de derechos de las personas con discapacidad.
La comisión volverá a reunirse a las 13 para escuchar a especialistas y expositores que abordarán el análisis y discusión de las partidas presupuestarias para el año 2026 en materia de discapacidad.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia mantendrá un encuentro a las 13 para tratar un régimen de trato digno al consumidor sobre endeudado, la creación del “Programa de Incentivos de Talles Inclusivos –PRODETI- y la denominación de panadero y panadería artesanal a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que dedican su actividad a la elaboración y venta de los productos definidos como pan artesanal según el Código Alimentario Nacional.
A las 14.30 Presupuesto y Hacienda recibirá al Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La jornada se cerrará con la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior a las 17 en el Salón Azul para debatir sobre la creación de la Subcomisión Técnica de Seguimiento e Información del Sistema de Seguridad Interior.
Jueves 30
La agenda finalizará con tres reuniones en jueves 30, ya que a las 9 se reunirá la Bicameral de la Defensoría del Pueblo para continuar escuchado a los preseleccionados para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y Procurador Penitenciario de la Nación.
A las 11 la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Finanzas de la Nación que expondrá sobre la Ley de Leyes, mientras que la Comisión de Industria se reunirá a las 11.30 con un carácter informativo donde recibirán a especialistas que expondrán sobre la prórroga de la ley de Energía Renovable.
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.