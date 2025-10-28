Piden la citación a Diputados del interventor del IPS, Emilio Savoy

El diputado provincial del bloque Independencia, José Gauffin, solicitó que el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) Emilio Savoy, a concurrir a la Cámara de Diputados, en la fecha que determine la Presidencia, a fin de informar sobre las acciones desarrolladas durante el período de intervención.

El legislador sostuvo que el objetivo es conocer la situación financiera, presupuestaria y patrimonial del organismo; las medidas adoptadas para regularizar la administración, el resultado de auditorías internas o externas realizadas durante la intervención, como así también los sumarios administrativos y denuncias penales realizadas en función de las irregularidades detectadas.

“El IPSS constituye un ente fundamental para la cobertura de salud de los empleados públicos provinciales y sus familias, administrando recursos públicos significativos que demandan transparencia y control. Por ello, ante la proximidad del vencimiento de la prórroga de intervención, considero necesario solicitar la información detallada sobre el desempeño y los resultados obtenidos”, fundamentó.