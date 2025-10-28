El gobernador bonaerense cuestionó la intervención de Estados Unidos en las elecciones y llamó a reconstruir la fuerza política del peronismo tras la derrota electoral.
Piden la citación a Diputados del interventor del IPS, Emilio Savoy
Es a pedido del diputado José Gauffín en el marco de la causa que se investiga por presunta sobrefacturación de la obra social provincial.Política28/10/2025
El diputado provincial del bloque Independencia, José Gauffin, solicitó que el interventor del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) Emilio Savoy, a concurrir a la Cámara de Diputados, en la fecha que determine la Presidencia, a fin de informar sobre las acciones desarrolladas durante el período de intervención.
El legislador sostuvo que el objetivo es conocer la situación financiera, presupuestaria y patrimonial del organismo; las medidas adoptadas para regularizar la administración, el resultado de auditorías internas o externas realizadas durante la intervención, como así también los sumarios administrativos y denuncias penales realizadas en función de las irregularidades detectadas.
“El IPSS constituye un ente fundamental para la cobertura de salud de los empleados públicos provinciales y sus familias, administrando recursos públicos significativos que demandan transparencia y control. Por ello, ante la proximidad del vencimiento de la prórroga de intervención, considero necesario solicitar la información detallada sobre el desempeño y los resultados obtenidos”, fundamentó.
El Congreso retoma su actividad tras la victoria electoral del oficialismo. La agenda se centra en el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
A través del Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de Gerardo Werthein y oficializó la designación del exsecretario de Finanzas.
La actual ministra de Seguridad dejará su cargo en el Ejecutivo a partir de diciembre para desembarcar en la Cámara Alta. El bloque oficialista se fortelece y busca hacerle frente al kirchnerismo.
Milei absorbe el PRO a Mauricio Macri y La Libertad Avanza ya no depende de su aliadoPolítica28/10/2025
Con los triunfos de Santilli y Bullrich, La Libertad Avanza consolida un bloque propio de 93 diputados y reduce la influencia del ex presidente en la Casa Rosada.
Patricia Bullrich celebró el triunfo libertario y aseguró que “la gente eligió no retroceder”Política28/10/2025
La ministra de Seguridad y senadora electa destacó el respaldo al Gobierno tras las elecciones legislativas y afirmó que “había necesidad de seguir adelante con el cambio”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.