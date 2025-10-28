iPhone 18 plegable: la apuesta de Apple para seguir creciendo

El creciente entusiasmo en torno a la demanda del iPhone 17 de Apple Inc (NASDAQ:AAPL) y la expectación por el iPhone 18 plegable del próximo año hacen que los analistas se muestren optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de la empresa para los próximos años.

El analista de JPMorgan Samik Chatterjee, por ejemplo, afirma que la empresa con sede en Cupertino (California) afronta su próximo informe de resultados con la confianza de los inversionistas más alta en un año.

La mejora de los datos sobre la demanda del iPhone y la estabilización de todo el negocio de Apple han contribuido a recuperar la confianza de los inversionistas, afirma Chatterjee. Añadió:

El segmento de servicios sigue registrando un sólido rendimiento, con un crecimiento aproximado del 13 % en el tercer trimestre fiscal y la expectativa de mantener ese ritmo en el cuarto trimestre, a pesar de los temores de que las nuevas opciones de pago «link-out» frenaran el crecimiento.

Una reciente sentencia judicial en el caso Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) Google-DOJ también sugiere un impacto mínimo en los costos de adquisición de tráfico de Google pagados a Apple, lo que respalda la estabilidad de los ingresos por servicios.

El acelerado traslado de la fabricación fuera de China, especialmente a la India y Vietnam, y el aumento de las inversiones en Estados Unidos han reducido la exposición de la empresa a los aranceles y los riesgos de la cadena de suministro.

El analista señaló que el optimismo en torno a las acciones de Apple se centra ahora en la trayectoria de ventas del iPhone 17 y las expectativas para la serie iPhone 18, que probablemente incluirá el primer modelo plegable de la empresa.

«En medio de un ciclo de productos positivo con la serie iPhone 17 y con las expectativas de otro ciclo de productos sólido

con el lanzamiento del iPhone plegable como parte de la serie iPhone 18, esperamos que el múltiplo de valoración atribuido a las acciones pueda presentar subidas superiores a las previstas, más allá de las revisiones de los beneficios», añadió Chatterjee.

Previsión de Apple

De cara al futuro, Chatterjee espera que Apple registre un crecimiento de los ingresos de un dígito alto tanto en el cuarto trimestre fiscal de 2025 como en el primer trimestre fiscal de 2026. El analista prevé unos ingresos en el cuarto trimestre de 103.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,81 dólares, por encima de los 102.000 millones de dólares y 1,77 dólares del consenso.

Los siguientes ciclos de productos de Apple, la actual gama de iPhone 17 y el próximo iPhone 18, acelerarán el crecimiento de los ingresos durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027, afirma Chatterjee. Estos factores, combinados con la disminución de las presiones arancelarias y la eficiencia operativa, deberían impulsar la expansión de los márgenes y la mejora de los beneficios.

