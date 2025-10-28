Jamaica se prepara para marejadas ciclónicas, vientos destructivos e inundaciones, mientras la tormenta de categoría 5 sigue avanzando hacia Cuba y el este de Hispanoamérica.
España: Pedro Sánchez perdió un aliado clave y la oposición presiona por elecciones anticipadas
Junts per Catalunya rompió su acuerdo con el gobierno socialista, dejando a Sánchez sin mayoría para aprobar presupuestos y con riesgo de crisis política.El Mundo28/10/2025
El líder independentista catalán Carles Puigdemont anunció el lunes que su partido decidió romper el acuerdo con los socialistas españoles, que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido presidente del Gobierno hace dos años.
De esa manera, a la coalición oficialista le será difícil gobernar ya que no tendrá mayoría ni capacidad para aprobar presupuestos. Se trata de un difícil panorama que, según analistas, puede abrir las puertas a elecciones anticipadas, como presiona la oposición.
“No estamos dispuestos a continuar ayudando a un gobierno que no ayuda a Cataluña”, aseguró Puigdemont en una comparecencia de prensa en Perpiñán, en el sur de Francia, tras una reunión de la dirección de su formación, Junts per Catalunya (JxCat).
Sánchez, que encabeza un gobierno de izquierdas en minoría parlamentaria, reiteró hace unos días su voluntad de cumplir la legislatura hasta el final, en 2027, aunque no consiga aprobar presupuestos. Hoy distintos referentes de la coalición oficialista tendieron la mano a Junts para recomponer relaciones.
Por qué los independentistas catalanes rompieron con el gobierno español
Puigdemont vive en el extranjero desde hace ocho años para evadir a la justicia española. En su comparecencia en el sur de Francia, afirmó:
“La dirección ejecutiva nacional ha decidido romper su apoyo al Partido de los Socialistas, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia”, continuó. Según afirmo, Sánchez y su formación incumplieron los acuerdos de su pacto.
Los resultados de la votación de los afiliados se conocerán en la tarde del jueves.
“Si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo adoptado esta mañana por unanimidad (...), el gobierno español no tendrá, ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura: no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar”, indicó Puigdemont.
El gobierno no se pronunció inmediatamente sobre la decisión de la directiva de Junts, pero en los últimos días varios ministros habían tratado de minimizar las amenazas de la formación independentista, con quien decían esperar continuar dialogando.
Pero el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró “muy, muy, muy difícil” que Sánchez termine el mandato de la actual Legislatura. “El año que viene va a ser muy complicado que no haya adelanto electoral en España”, afirmó.
¿Puede caer el gobierno de Pedro Sánchez?
La oposición española, liderada por el conservador Partido Popular (PP) y secundada por el ultraderechista Vox, presiona por una convocatoria a elecciones anticipadas.
En ese marco, la pérdida del apoyo de los independentistas catalanes puede representar un dolor de cabeza para el gobierno de Sánchez. Sin embargo, desde la coalición oficialista dudan de que los siete diputados de Junts per Catalunya apoyen una eventual moción de censura contra el ejecutivo socialista en el Parlamento, en sintonía con la derecha y la derecha radical.
De producirse ese escenario, el gobierno podría caer y la crisis desembocaría en la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, durante su intervención de alrededor de media hora, Puigdemont no hizo referencia a este tema.
Los siete diputados de Junts son claves en el Congreso español, muy fraccionados en esta legislatura, y donde los socialistas (PSOE), que gobiernan en coalición con el grupo de izquierda Sumar, necesitan negociar con varios grupos de izquierda y nacionalistas para sacar adelante cada una de sus iniciativas parlamentarias.
Sánchez tiene pendiente, entre otros asuntos, los presupuestos para 2026, cuyo proyecto se comprometió presentar ante el Congreso. Este año tuvo los presupuestos prorrogados de 2024.
“Ya estaban avisados”
Las relaciones entre la formación de Puigdemont y los socialistas sufrieron un fuerte deterioro en los últimos meses. “No pueden decir que no estaban avisados”, acusó el líder de la tentativa separatista de 2017.
Tras unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave de sus siete diputados en el Congreso a Sánchez para lograr su investidura tras las elecciones de 2023.
A cambio, el líder socialista se comprometió, entre otros, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por el intento secesionista, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea y a realizar reuniones periódicas con un mediador para comprobar el avance de los acuerdos.
Pero para Junts, que siempre enfatizó que estos pactos no implicaban un apoyo a todas las leyes impulsadas por el ejecutivo de izquierdas, los socialistas no han cumplido el acuerdo.
“No hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma”, criticó Puigdemont desde Perpiñán.
Aunque finalmente el Parlamento español aprobó la ley de amnistía en 2024, el líder de Junts no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.
Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017 sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.
Con información de AFP y EFE
Michael David Booth, con casi 600 mil suscriptores en YouTube, fue arrestado en Kentucky acusado de poseer y distribuir imágenes de explotación sexual de menores.
Trump aseguró que le “encantaría” un tercer mandato aunque la Constitución lo prohíbeEl Mundo28/10/2025
El presidente de EE.UU. respaldó la fórmula JD Vance-Rubio para 2028 y dijo que sería “imparable”, pese a la limitación de la 22ª enmienda.
El presidente más longevo del mundo obtuvo su octavo mandato con el 53,33% de los votos, pese a denuncias de fraude y protestas de la oposición.
Conflicto en Bolivia: el presidente electo Rodrigo Paz no atiende a su vicepresidenteEl Mundo28/10/2025
Lara denunció que Paz no le responde llamadas ni mensajes y advirtió sobre posibles intentos de “embriaguez de poder” al asumir el gobierno el 8 de noviembre.
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, calificó como “una humillación” el hecho y solicitó la intervención de la Comisión de Ética Parlamentaria contra Lucinda Vásquez.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.