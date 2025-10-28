Conflicto en Bolivia: el presidente electo Rodrigo Paz no atiende a su vicepresidente

No solo es un fenómeno que se repite en Argentina. A menos de dos semanas de asumir, ya hay un enfrentamiento abierto entre el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y su vice Edman Lara. La crisis estalló este lunes y sorprendió por su virulencia.

Según denunció el compañero de fórmula del futuro mandatario, Paz no le atiende ni siquiera el teléfono. “Espero que no se emborrache de poder”, le recomendó el excapitán de policía Lara en un video viralizado este lunes en sus redes sociales.

El vicepresidente electo dijo que Paz, no le responde las llamadas y que ahora “es difícil” hablar con él.

“Todo mundo se le está acercando y es medio complicado hasta hablar con él. Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz, ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando. Quiero pensar que está ocupado”, dijo.

Paz asumirá el 8 de noviembre el gobierno en reemplazo del presidente saliente, Luis Arce.

Crisis en el futuro oficialismo boliviano

Lara dijo que hay algunos actores que quieren “desconocerlo” como autoridad electa y pidió que Paz no permita esta situación.

“Si hace eso está desconociendo la función del vicepresidente y está desconociendo a su compañero de equipo, a su compañero de fórmula que luchó junto con él y que se sacrificó junto con él para llegar donde hemos llegado pero para trabajar para ustedes”, afirmó Lara.

Añadió que Paz no tiene que olvidar que “mucha gente” votó por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) “porque creyó en el capitán Lara”.

“El capitán Lara no va a defraudar a esa gente, el capitán Lara, quienes les habla y les digo mirándoles a los ojos, no va a permitir que ningún funcionario, que ningún ministro le robe esta patria. No va a permitir, no lo voy a permitir”, indicó.

Según Lara, algunas personas “cuando se sientan en la silla presidencial”, “se emborrachan” de poder, pero afirmó que él nunca se olvidará de dónde viene.

“Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder, para que no lo encapsulen”, sostuvo.

Con información de TN