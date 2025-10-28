Perú: una legisladora hizo que un asesor le cortara las uñas en su despacho

Jamaica se prepara para marejadas ciclónicas, vientos destructivos e inundaciones, mientras la tormenta de categoría 5 sigue avanzando hacia Cuba y el este de Hispanoamérica.
En Lima, el presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, pidió este lunes una sanción para la legisladora Lucinda Vásquez, del partido Juntos por el Perú, luego de que se difundiera una foto en la que se la ve recibiendo masajes y un corte de uñas por parte de un asesor dentro de su despacho parlamentario.
El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2024, aunque la imagen se difundió recientemente a través del programa televisivo Cuarto Poder.
Repudio oficial y pedido de sanción
Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, sostuvo que lo sucedido constituye “una humillación” para los trabajadores del Congreso y exigió una sanción ejemplar.
“Esto no debería pasar en el Congreso. Las personas que cometen este tipo de actos deberían ser sancionadas”, expresó el legislador durante una conferencia de prensa, al pedir la intervención de la Comisión de Ética Parlamentaria.
Investigación en marcha
El presidente de esa comisión, Elvis Vergara, confirmó que el 3 de noviembre propondrá iniciar una investigación de oficio contra Vásquez para determinar si violó normas de conducta parlamentaria o de uso de recursos humanos.
Hasta el momento, la congresista no se pronunció públicamente sobre la acusación ni sobre el pedido de sanción.
Con información de AFP
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.