El fin de semana, la Policía de Salta fiscalizó más de ocho mil vehículos en rutas y calles de la provincia. La Subsecretaría de Seguridad Vial reforzó el llamado a la prevención.
Elecciones 2025: Entregaron más de siete mil constancias de no voto en Salta
El operativo de seguridad de las Elecciones Legislativas 2025 en Salta arrojó un dato significativo: la Policía de la provincia expidió 7.625 constancias de no emisión de voto.Policiales27/10/2025
La jornada electoral se desarrolló con normalidad en los más de 500 lugares habilitados en la provincia para el sufragio. 179 establecimientos fueron monitoreados desde el Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911. Más de 5 mil efectivos estuvieron afectados a los distintos servicios preventivos de seguridad.
Se registraron intervenciones por incumplimientos al Código Electoral Nacional en Tartagal, Pichanal, Aguas Blancas, General Pizarro y Capital. No hubo incidentes relevantes. En todos los casos se dio cumplimiento a las disposiciones de la Justicia Electoral Nacional.
En diferentes dependencias policiales de la provincia se expidieron 7625 constancias de no emisión de voto a ciudadanos que se encontraban a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, destacó el servicio integral de la Fuerza Provincial que inició días atrás, se desarrolló en diferentes etapas y concluyó esta noche. El operativo fue supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe Walter Toledo; el director General de Seguridad, Luis Ríos; el subdirector General de Seguridad, Daniel Carrasco; el director General de Ciberseguridad, Carlos Reyes, entre otras autoridades operativas.
Constancias de no emisión de voto: Cómo tramitarlas en Salta
La Policía de Salta brinda el servicio para gestionar constancias de no emisión de voto en toda la provincia, destinado a personas que se encuentran lejos de su lugar de sufragio.
Cuerpo en el Arenales: un tatuaje, clave para identificar a Damián Acosta; esperan ADN
Según señalaron familiares, un tatuaje en el pecho coincide con el de Damián Acosta, buscado desde el fin de semana pasado tras caer a un canal durante la tormenta.
El hallazgo se produjo este viernes. En el ligar trabajan efectivos de la Policía de Salta y del CIF para identificar el cuerpo.
[VIDEO] Pelea a facazos en zona de La Casona
Dos hombres en aparente estado de ebriedad se enfrentaron con cuchillos en inmediaciones al tradicional patio de comidas en calle Luis Burela.
Detuvieron a dos hombres y una mujer y secuestraron más de 200 dosis de cocaína tras allanamientos en tres inmuebles.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.