Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
Milei se consolida en Salta y a nivel nacional, según Gebhard
El consultor político señaló que la fuerza libertaria logró imponerse en los tres principales indicadores electorales, y que la sociedad eligió seguir adelante con el cambio impulsado por el líder de La Libertad Avanza.Política27/10/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el consultor político Benjamín Gebhard analizó los resultados de las elecciones y consideró que el partido de Javier Milei obtuvo un triunfo indiscutible a nivel nacional, logrando imponerse en la cantidad de provincias, votos totales y bancas obtenidas.
Gebhard señaló que, pese al resultado contundente, no se trató únicamente de un voto de rechazo al peronismo, sino de una decisión consciente de la sociedad de respaldar la continuidad del cambio impulsado por Milei. En este marco, destacó la postura conciliadora del líder libertario hacia los gobernadores, ofreciendo acuerdos y dejando atrás los insultos que caracterizaron campañas anteriores.
En la provincia de Salta, Gebhard indicó que el gobierno local logró salvar algunos resultados, obteniendo una senaduría y un escaño en Diputados, pero quedó relegado frente a la fuerza de Milei. “No existe vía del medio porque la campaña del gobierno provincial fue opositora al gobierno nacional”, explicó, subrayando que la votación provincial refleja la consolidación de electores con perfiles independientes, capaces de inclinarse hacia propuestas externas al oficialismo.
Finalmente, el consultor proyectó que, aunque los resultados actuales no determinan las elecciones de 2027, sí dejan posicionados a los distintos actores políticos para la próxima carrera electoral. La Fuerza Patria y el peronismo conservan su identidad propia, mientras La Libertad Avanza consolida un electorado fiel que podría mantener su protagonismo en futuros comicios.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
