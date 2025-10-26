El mercado reacciona a los primeros sondeos. Las stablecoins como DAI y USDC se derrumban casi 6%. USDT, la más usada, cae más de 4% este domingo.
Euforia en los mercados por el batacazo electoral de LLA: ADRs vuelan hasta 17% en Wall Street
Previo a conocerse el resultado, pasadas las 21 horas, los ADRs argentinos ya empezaban a tomar un fuerte impulso alcista en la noche de este domingo en Wall Street en las denominadas operaciones "overnight".Economía26/10/2025
Las acciones argentinas vuelan hasta 16% este domingo en operaciones nocturnas en Wall Street como reacción al batacazo electotral de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios legislativos 2025.
La LLA amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, al ganarle al peronismo a nivel nacional y dar un golpe al imponerse en la provincia de Buenos Aires -pese al escándalo de José Luis Espert y tras haber perdido por unos 14 puntos hace casi dos meses en los comicios locales de ese distrito.
Antes del 26-O, reinó la cautela en los mercados: bonos y ADRs cerraron con comportamiento mixto
De esta forma, los papeles que más trepaban eran los de BBVA (+15,7%); Supervielle (+15,1%); Edenor (+13,7%); Banco Macro (+12,5%); Telecom (+11,2%); YPF (+12%); IRSA (+10,5%); Central Puerto (+10,5%); Loma Negra (+10,2%).
Para los inversores, se trata de una revalidación de rumbo. Los inversores lo leyeron de inmediato: el resultado despeja dudas sobre la gobernabilidad y abre una etapa de recomposición de los activos argentinos.
Con información de Ámbito
El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500 en la previa de las eleccionesEconomía24/10/2025
El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este viernes 24 de octubre a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, manteniendo los valores del cierre anterior.
Las nuevas cifras muestran una variación mensual creciente en productos de consumo masivo y modifican el escenario económico a días de los comicios legislativos.
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”Economía24/10/2025
“Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”, planteó hoy un artículo del Financial Times, al describir el plan de asistencia financiera por parte del gobierno estadounidense.
El consumo no dio señales de recuperación en agosto. Las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.