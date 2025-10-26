Olmedo celebró el triunfo libertario y agradeció a Milei y Karina por el apoyo

Milei: “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Javier Milei celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza y afirmó que la Argentina “inició una transformación irreversible dejando atrás el populismo”.
Tras conocerse los resultados en Salta, el referente libertario Alfredo Olmedo celebró el desempeño de La Libertad Avanza en la provincia. Agradeció a Javier y Karina Milei por el acompañamiento y sostuvo que el armado salteño fue clave para “seguir ganando la batalla cultural”.
Desde el búnker libertario en la capital salteña, Alfredo Olmedo agradeció al presidente Javier Milei, a Karina Milei y al equipo bonaerense por el respaldo político.
“Le quiero agradecer a Milei, a Karina y a todo el equipo de Buenos Aires que me supieron respetar. Personalmente dije que no pongan manos en Salta, porque Salta les va a dar el triunfo contundente”, expresó Olmedo tras conocerse los resultados.
“Armamos un equipo para ganar y seguir ganando la batalla cultural”
El dirigente agregó que recibió plena confianza para conducir el armado provincial de La Libertad Avanza.
“Me dieron toda la responsabilidad de armar un equipo no solo para ganar, sino para seguir ganando la batalla cultural que tan bien la lleva”, afirmó, en alusión al proyecto político del oficialismo nacional.
De acuerdo con los resultados provisorios del 26 de octubre de 2025, La Libertad Avanza logró un amplio respaldo en Salta, consolidando su presencia en el norte del país.
Olmedo, quien fue candidato y referente del espacio en la provincia, remarcó que el triunfo “ratifica el rumbo” del proyecto libertario impulsado desde la Casa Rosada.
Javier Milei habló más de 16 minutos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza y convocó a una "nueva mayoría política" para avanzar con reformas en el Congreso.
Según los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral, el FIT logró el 9,09% en el territorio porteño y alcanzó el 5,03% en los comicios bonaerenses.
Bernardo Biella celebró su elección como diputado nacional por Primero los Salteños.
La Libertad Avanza (LLA) se adjudica un valioso triunfo en la provincia de Santa Fe en las elecciones nacionales. El peronismo, bajo el sello Fuerza Patria, se ubica como la segunda fuerza más votada.
La Libertad Avanza logró revertir la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.