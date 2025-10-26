Olmedo celebró el triunfo libertario y agradeció a Milei y Karina por el apoyo

Tras conocerse los resultados en Salta, el referente libertario Alfredo Olmedo celebró el desempeño de La Libertad Avanza en la provincia. Agradeció a Javier y Karina Milei por el acompañamiento y sostuvo que el armado salteño fue clave para “seguir ganando la batalla cultural”.





Desde el búnker libertario en la capital salteña, Alfredo Olmedo agradeció al presidente Javier Milei, a Karina Milei y al equipo bonaerense por el respaldo político.

“Le quiero agradecer a Milei, a Karina y a todo el equipo de Buenos Aires que me supieron respetar. Personalmente dije que no pongan manos en Salta, porque Salta les va a dar el triunfo contundente”, expresó Olmedo tras conocerse los resultados.

“Armamos un equipo para ganar y seguir ganando la batalla cultural”





El dirigente agregó que recibió plena confianza para conducir el armado provincial de La Libertad Avanza.

“Me dieron toda la responsabilidad de armar un equipo no solo para ganar, sino para seguir ganando la batalla cultural que tan bien la lleva”, afirmó, en alusión al proyecto político del oficialismo nacional.



De acuerdo con los resultados provisorios del 26 de octubre de 2025, La Libertad Avanza logró un amplio respaldo en Salta, consolidando su presencia en el norte del país.

Olmedo, quien fue candidato y referente del espacio en la provincia, remarcó que el triunfo “ratifica el rumbo” del proyecto libertario impulsado desde la Casa Rosada.





