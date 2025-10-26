El nuevo parte médico de Boca Juniors sobre Edinson Cavani

El comunicado del Departamento Médico Fútbol Profesional detalló: “El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”.

El delantero uruguayo no juega oficialmente en el Xeneize desde el 14 de septiembre, día en que Boca empató 1 a 1 con Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En lo que va del año, el Matador ha disputado 21 de los 37 partidos que jugó su equipo.

Boca jugará este lunes a la hora 16:00 frente a Barracas Central como visitante, por la fecha 12 del Clausura.

Con información de ESPN