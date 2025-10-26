Los goles del conjunto local fueron de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Fermín marcó el empate transitorio para el equipo visitante.
El nuevo parte médico de Boca Juniors sobre Edinson Cavani
Boca Juniors publicó este domingo un nuevo parte médico respecto a Edinson Cavani.Deportes26/10/2025
El comunicado del Departamento Médico Fútbol Profesional detalló: “El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”.
El delantero uruguayo no juega oficialmente en el Xeneize desde el 14 de septiembre, día en que Boca empató 1 a 1 con Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.
En lo que va del año, el Matador ha disputado 21 de los 37 partidos que jugó su equipo.
Boca jugará este lunes a la hora 16:00 frente a Barracas Central como visitante, por la fecha 12 del Clausura.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Esta semana, la organización reveló que el incidente ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un hacker logró acceder a su plataforma, donde es posible consultar información como pasaportes, currículums, licencias.
La final en Basilea enfrentará a dos historias muy distintas: la de un Davidovich Fokina que busca redimirse y conquistar por fin un título en el circuito, y la de un Fonseca que representa el futuro del tenis sudamericano.
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
