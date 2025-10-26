La Libertad Avanza en Salta denunció presuntas irregularidades

El equipo legal de LLA denuncia agresión a fiscales con armas blancas, votación de personas fallecidas, restricciones a policías y votación con DNI vencido.

Política26/10/2025

El partido La Libertad Avanza (LLA) en Salta denunció graves irregularidades y delitos electorales observados por sus fiscales durante la jornada de hoy. LLA consideró que estos hechos atentan contra la transparencia y la libertad del voto ciudadano.

Entre las denuncias se encuentra la agresión a dos fiscales amenazados con fierros y cuchillos en la zona sur. También detectan el voto de personas fallecidas, votación con DNI vencido y restricciones para que la policía afectada al comando electoral ejerza su derecho.

Además, observan el control de punteros políticos en las escuelas, transporte reiterado de votantes e inducción al voto a favor de la lista "Primero los Salteños" dentro de las inmediaciones escolares.

LLA llamó a la ciudadanía salteña a mantenerse alerta y exige a las autoridades electorales tomar medidas para que la voluntad de los votantes se respete.

