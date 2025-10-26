La Libertad Avanza en Salta denunció presuntas irregularidades

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, votó y destacó la tranquilidad de la jornada electoral. Chalabe enfatizó la necesidad de elegir legisladores nacionales que prioricen el diálogo y el consenso.
Política26/10/2025
El partido La Libertad Avanza (LLA) en Salta denunció graves irregularidades y delitos electorales observados por sus fiscales durante la jornada de hoy. LLA consideró que estos hechos atentan contra la transparencia y la libertad del voto ciudadano.
Entre las denuncias se encuentra la agresión a dos fiscales amenazados con fierros y cuchillos en la zona sur. También detectan el voto de personas fallecidas, votación con DNI vencido y restricciones para que la policía afectada al comando electoral ejerza su derecho.
Además, observan el control de punteros políticos en las escuelas, transporte reiterado de votantes e inducción al voto a favor de la lista "Primero los Salteños" dentro de las inmediaciones escolares.
LLA llamó a la ciudadanía salteña a mantenerse alerta y exige a las autoridades electorales tomar medidas para que la voluntad de los votantes se respete.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, votó en Puerto Madero y anticipó que el Gobierno impulsará una "etapa de cambios y acuerdos" tras las elecciones.
Florencio Randazzo, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para defender enfáticamente la Boleta Única de Papel (BUP).
Tras el voto, la ministra y candidata instó a los ciudadanos a participar para conseguir las leyes necesarias que permitan "acomodar el país" y lograr mayor gobernabilidad.
Luis Caputo ratificó la estabilidad económica. El ministro de Economía defendió el programa de Gobierno y aseguró que el dólar se mantendrá dentro del esquema de bandas.
En el marco de las elecciones legislativas 2025, Aries realizó un relevamiento en distintas escuelas de la ciudad. Los votantes calificaron el nuevo sistema de Boleta Única de Papel como “sencillo y práctico”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
