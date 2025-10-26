Chalabe: "Necesitamos representantes con diálogo"

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, votó en una jornada tranquila y expresó su contento por elegir a los representantes nacionales.

Chalabe pidió a los salteños y argentinos optar por la vía del diálogo y del consenso, y evitar los gritos y los insultos en la política.

Como Gobierno municipal de la capital, el objetivo es gestionar las obras y el financiamiento necesario. Chalabe enfatizó que necesitan representantes en las Cámaras de Senadores y Diputados que tengan diálogo con el gobernador y los intendentes para conseguir recursos.

Reconoció que, aunque la ciudad mejora mucho en los últimos dos años bajo la intendencia de Emiliano Durand, hacen falta más recursos, por lo que la gestión legislativa resulta fundamental.