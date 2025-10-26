Carrera F1: Horario, grilla y TV para ver a Franco Colapinto en el GP de México

El mundo del fútbol se detiene este domingo al mediodía con el Clásico Español entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu. El encuentro es crucial, ya que define la punta de La Liga.
La Fórmula 1 no detiene su marcha y este domingo continúa su acción en el calendario con la disputa del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Franco Colapinto, luego de lo que fue el GP de Estados Unidos en Austin y la polémica del final, cuando sobrepasó a su compañero Pierre Gasly y desobedeció las órdenes de su equipo en pista.
En cuanto a la clasificación del sábado, el pilarense no pudo repetir la buena performance de las Prácticas Libres 1 y 3, y largará desde el vigésimo puesto de la grilla, por detrás de su compañero de Alpine y del representante de Aston Martin Lance Stroll.
Con 1.15.586 de récord, Lando Norris se quedó con la pole position para largar desde el primer lugar en el GP de México. Charles Leclerc (Ferrari) terminó en el segundo puesto y largará en primera fila, en tanto que Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) estarán en la segunda. Oscar Piastri (McLaren), aún líder del campeonato de pilotos, terminó octavo y comenzará el Gran Premio en cuarta fila.
Hasta el momento Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero Lando Norris. El campeón defensor Verstappen completa el podio en el torneo de pilotos que mantiene apretada su definición a falta de cinco carreras para el cierre de la temporada.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de México
El Gran Premio de México, vigésima cita de 24 fechas en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tiene este domingo desde las 17 horas de la República Argentina la carrera pactada a 71 giros en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de México
La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
Con información de Noticias Argentinas
