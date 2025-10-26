“Sencillo y práctico”: los salteños opinaron sobre la Boleta Única de Papel en su debut

En una jornada marcada por la normalidad y una creciente participación al mediodía, los salteños emitieron su voto con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado por primera vez a nivel nacional.

El móvil de Aries, recorrió distintos establecimientos educativos de la ciudad, entre ellos la Escuela Urquiza y la Escuela UEMS, ubicada en Belgrano 666, donde funcionan cinco mesas con 333 electores cada una.

“Buenísimo, lo hice en un minuto. Sencillo, rápido, todo bien”, declaró una votante al salir del establecimiento.

Otro vecino coincidió: “Muy práctico, no tuve inconvenientes. Hay lapiceras disponibles en cada mesa”.

La mayoría de los entrevistados calificó positivamente la experiencia, aunque algunos expresaron su preferencia por el sistema anterior.

“Me parece un poco anticuado lo del papel y la lapicera. Creo que deberíamos modernizarnos más, el voto electrónico es más ágil”, opinó un elector.

En general, el debut de la Boleta Única de Papel fue bien recibido por los salteños, que destacaron su claridad y transparencia, en una jornada electoral que se desarrolló sin incidentes ni complicaciones logísticas.