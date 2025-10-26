“Sencillo y práctico”: los salteños opinaron sobre la Boleta Única de Papel en su debut

La secretaria General de la Presidencia se acercó a las urnas pasadas las 12:30 y evitó declarar ante la prensa, destacando la importancia de una votación ordenada.
En una jornada marcada por la normalidad y una creciente participación al mediodía, los salteños emitieron su voto con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado por primera vez a nivel nacional.
El móvil de Aries, recorrió distintos establecimientos educativos de la ciudad, entre ellos la Escuela Urquiza y la Escuela UEMS, ubicada en Belgrano 666, donde funcionan cinco mesas con 333 electores cada una.
“Buenísimo, lo hice en un minuto. Sencillo, rápido, todo bien”, declaró una votante al salir del establecimiento.
Otro vecino coincidió: “Muy práctico, no tuve inconvenientes. Hay lapiceras disponibles en cada mesa”.
La mayoría de los entrevistados calificó positivamente la experiencia, aunque algunos expresaron su preferencia por el sistema anterior.
“Me parece un poco anticuado lo del papel y la lapicera. Creo que deberíamos modernizarnos más, el voto electrónico es más ágil”, opinó un elector.
En general, el debut de la Boleta Única de Papel fue bien recibido por los salteños, que destacaron su claridad y transparencia, en una jornada electoral que se desarrolló sin incidentes ni complicaciones logísticas.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
La Dra. Teresa Ovejero Cornejo destacó que la BUP mejora la boleta partidaria, pero que el sistema electrónico de Salta ofrece mayor seguridad y rapidez en el escrutinio provisional.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
