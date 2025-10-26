Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden

SAETA informó que este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos será gratuito desde las 8 hasta las 18.30 para facilitar el traslado de los votantes. El beneficio alcanza a personas mayores de 16 años y rige en todo el servicio del área Metropolitana de Salta.

La gratuidad solo se aplicará con la tarjeta SAETA física o plástica, ya que el sistema exige registrar cada viaje en las máquinas validadoras. No será válido el uso de tarjeta virtual ni código QR. Fuera del horario establecido se cobrará la tarifa normal.