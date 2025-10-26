Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden

Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.

Salta26/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

SAETA informó que este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos será gratuito desde las 8 hasta las 18.30 para facilitar el traslado de los votantes. El beneficio alcanza a personas mayores de 16 años y rige en todo el servicio del área Metropolitana de Salta.

urnas-elecciones-20210908-1227423Elecciones en Salta: Abrieron las mesas de votación

La gratuidad solo se aplicará con la tarjeta SAETA física o plástica, ya que el sistema exige registrar cada viaje en las máquinas validadoras. No será válido el uso de tarjeta virtual ni código QR. Fuera del horario establecido se cobrará la tarifa normal.

Ivana Chañi
Salta26/10/2025

Los comicios nacionales comenzaron este domingo 26 de octubre en Salta. Las mesas quedaron habilitadas desde las 8 y se extenderán hasta las 18, con la Boleta Única de Papel como modalidad de votación para cargos legislativos.

