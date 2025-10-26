Este domingo 26 de octubre se realizará una fumigación integral en todos los mercados municipales de Salta Capital. Vuelven a abrir con normalidad el lunes.
La madre de Javier Milei protagonizó un blooper: qué pasó
Al ingresar, se dio cuenta de que había llevado su licencia de conducir en lugar del DNI, documento obligatorio. Tuvo que regresar rápidamente a su casa, mientras su esposo, Norberto, emitía su voto. Finalmente, Alicia pudo sufragar.Sociedad26/10/2025
Los padres de Javier Milei votaron esta mañana en una escuela de Vicente López y su madre protagonizó un blooper: al llegar al establecimiento se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir y tuvo que volver a buscar el DNI.
Alicia y Norberto arribaron al Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400, pasadas las 10, en esta oportunidad sin Karina Milei, quien sí los acompañó en las elecciones anteriores.
La pareja se bajó de la camioneta y se dirigió hasta el centro educativo, pero en el recorrido ella notó que no tenía el DNI y tuvo que volver a buscarlo.
Norberto, mientras tanto, ingresó a la escuela y emitió su voto. A los minutos llegó Alicia y finalmente pudo votar.
Al salir de la institución, la mujer dio breves declaraciones a la prensa. Al ser consultada por el tiempo que le llevó el proceso dijo que fue rápido y contó sobre el error que tuvo. “Traje la licencia de conducir”, explicó.
Segundos después se retiró del lugar junto a su esposo, que la estaba esperando en la camioneta.
Media hora después que sus padres, el presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro.
Leé también: Provincia por provincia, cuáles son las boletas con las que se votan diputados y senadores este domingo
Acompañado por su hermana, el mandatario saludó a los militantes, tuvo un breve paso por la cabina de votación y esquivó a la prensa.
Este domingo es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.
Los mandatos comenzarán el 10 de diciembre y se extenderán por cuatro años en el caso de los legisladores que ocuparán un lugar en la Cámara Baja y seis para los representantes en la Cámara Alta.
Con información de TN
El Móvil Odontológico regresa a la UNSa con atención gratuita del 27 al 31 de octubreSociedad25/10/2025
La atención es gratuita y será del lunes 27 al viernes 31 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá 25 turnos diarios por Facultad, con prioridad para estudiantes sin obra social.
La Municipalidad de Salta avanza con la obra de ampliación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, logrando la colocación del nuevo hormigón en la intersección de Olavarría y Av. San Martín al 2.100.
Banco Macro junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Salta organizó el taller “Cuentas Sanas para tu Futuro” del que participaron más de 1.500 alumnos de quinto año pertenecientes a 25 colegios secundarios públicos.
La actriz de 23 años, que debutó en la serie de Ryan Murphy, falleció tras enfrentar la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.
Toyos defendió el convenio con el IPS: “Fue duro, pero garantiza cobertura a jubilados”
En Aries, Julia Toyos explicó que el acuerdo ordena números, mantiene la cobertura a jubilados y familias con discapacidad, y anunció la eliminación del fe de vida mediante cruce con Registro Civil.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.