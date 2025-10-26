La madre de Javier Milei protagonizó un blooper: qué pasó

Los padres de Javier Milei votaron esta mañana en una escuela de Vicente López y su madre protagonizó un blooper: al llegar al establecimiento se dio cuenta de que había llevado la licencia de conducir y tuvo que volver a buscar el DNI.

Alicia y Norberto arribaron al Instituto Pedro Poveda, ubicado en la calle Agustín Álvarez al 1400, pasadas las 10, en esta oportunidad sin Karina Milei, quien sí los acompañó en las elecciones anteriores.

La pareja se bajó de la camioneta y se dirigió hasta el centro educativo, pero en el recorrido ella notó que no tenía el DNI y tuvo que volver a buscarlo.

Norberto, mientras tanto, ingresó a la escuela y emitió su voto. A los minutos llegó Alicia y finalmente pudo votar.

Al salir de la institución, la mujer dio breves declaraciones a la prensa. Al ser consultada por el tiempo que le llevó el proceso dijo que fue rápido y contó sobre el error que tuvo. “Traje la licencia de conducir”, explicó.

Segundos después se retiró del lugar junto a su esposo, que la estaba esperando en la camioneta.

Media hora después que sus padres, el presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro.

Acompañado por su hermana, el mandatario saludó a los militantes, tuvo un breve paso por la cabina de votación y esquivó a la prensa.

Este domingo es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Los mandatos comenzarán el 10 de diciembre y se extenderán por cuatro años en el caso de los legisladores que ocuparán un lugar en la Cámara Baja y seis para los representantes en la Cámara Alta.

Con información de TN