17% del padrón ya emitió su voto a media mañana

Según la Dirección Nacional Electoral, a las 11:00 AM ya sufragó casi una de cada cinco personas en todo el país, con tiempos de votación que no superan los cuatro minutos.

Argentina26/10/2025

Según informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a las 11:00 AM ya votó el 17% del padrón electoral en todo el país.

Javier Milei votó en Almagro y se fue sin hablar con la prensa

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Con información de Ámbito

