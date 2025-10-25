F1: Colapinto 19° en FP3 México 2025; McLaren lideró

El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.

Deportes25/10/2025

720

El equipo francés sigue en el fondo de las posiciones de la grilla de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo un arranque prometedor, pero luego se fue retrasando con el correr de la práctica.

 Su compañero de equipo, Pierre Gasly, empezó peor y se recompuso a lo largo del entrenamiento. De todos modos, mantienen la tónica del año: los Alpine figuran en las últimas posiciones del clasificador.

Colapinto había quedado último a falta de quince minutos para concluir la tercera práctica. Si bien tuvo algún error de manejo como el bloqueo en una frenada durante un intento de vuelta rápida, recién pudo concretar un tiempo más o menos aceptable cuando a la tanda le quedaba menos de un minuto. Ese giro le permitió abandonar el último puesto y quedar 19º, a 169 milésimas de Gasly. Detrás de ambos Alpine quedó el español Fernando Alonso (Aston Martin).

