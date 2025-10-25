En otros resultados, Udinese venció 3-2 a Lecce y Parma empató sin goles ante Como.
F1: Colapinto 19° en FP3 México 2025; McLaren lideró
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.Deportes25/10/2025
El equipo francés sigue en el fondo de las posiciones de la grilla de la Fórmula 1. Franco Colapinto tuvo un arranque prometedor, pero luego se fue retrasando con el correr de la práctica.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, empezó peor y se recompuso a lo largo del entrenamiento. De todos modos, mantienen la tónica del año: los Alpine figuran en las últimas posiciones del clasificador.
Colapinto había quedado último a falta de quince minutos para concluir la tercera práctica. Si bien tuvo algún error de manejo como el bloqueo en una frenada durante un intento de vuelta rápida, recién pudo concretar un tiempo más o menos aceptable cuando a la tanda le quedaba menos de un minuto. Ese giro le permitió abandonar el último puesto y quedar 19º, a 169 milésimas de Gasly. Detrás de ambos Alpine quedó el español Fernando Alonso (Aston Martin).
Con información de La Nación
El club cerró un acuerdo con Hard Rock Café para instalar un restaurante en La Bombonera, convirtiéndose en el primer club de fútbol del mundo en hacerlo.
El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El delantero colombiano Sebastián Villa, héroe de la histórica clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, se refirió públicamente a la causa de abuso sexual de la que fue absuelto recientemente.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.
Salta: condenados por transportar cigarrillos de contrabando valuados en más de 165 millones de pesosJudiciales24/10/2025
Los hombres se negaron a detenerse en un control de Gendarmería Nacional e iniciaron una fuga que se extendió por más de 50 kilómetros. Para detenerlos, tuvieron que dispararles a las llantas de los vehículos.