Aprovecharon la lluvia y robaron a una academia salteña; sigue la rifa para viajar a competir

En diálogo con Vale Todo por Aries, Johana Echigoyen, profesora y cofundadora de Aerial Dreams Salta, contó que la academia sufrió un robo en medio de la lluvia del fin de semana. "Mostramos los premios de la rifa en redes para transparentar y nos entraron; recuperamos algunas cosas, pero la bicicleta –premio mayor– no apareció", relató.

La rifa, cuyo sorteo es inminente, busca reunir fondos para el viaje al Nacional en Córdoba y el posterior Mundial de Acrobacia Aérea en Monterrey. "Por suerte, comerciantes nos brindaron descuentos para recomprar premios y poder cumplir", agregó.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse al gimnasio en Avenida de los Incas 2907 (Gran Bourg), de lunes a viernes de 14 a 20.30 y sábados por la mañana. También reciben mensajes por Instagram en el perfil de la academia (Aerial Dreams Salta).