Debido a las inundaciones en los accesos del AMBA, la productora de FUTTTURA pospuso la apertura de puertas de las 13:00 a las cinco de la tarde. Se pide al público no acercarse al predio antes de esa hora.
Aprovecharon la lluvia y robaron a una academia salteña; sigue la rifa para viajar a competir
Una escuela de acrobacia aérea de Salta fue víctima de un robo y perdió parte de los premios de una rifa organizada para recaudar fondos. El objetivo es participar en el Nacional de Córdoba y en el Mundial de Monterrey, México.Cultura & Espectáculos25/10/2025Ivana Chañi
En diálogo con Vale Todo por Aries, Johana Echigoyen, profesora y cofundadora de Aerial Dreams Salta, contó que la academia sufrió un robo en medio de la lluvia del fin de semana. "Mostramos los premios de la rifa en redes para transparentar y nos entraron; recuperamos algunas cosas, pero la bicicleta –premio mayor– no apareció", relató.
La rifa, cuyo sorteo es inminente, busca reunir fondos para el viaje al Nacional en Córdoba y el posterior Mundial de Acrobacia Aérea en Monterrey. "Por suerte, comerciantes nos brindaron descuentos para recomprar premios y poder cumplir", agregó.
Quienes quieran colaborar pueden acercarse al gimnasio en Avenida de los Incas 2907 (Gran Bourg), de lunes a viernes de 14 a 20.30 y sábados por la mañana. También reciben mensajes por Instagram en el perfil de la academia (Aerial Dreams Salta).
La 5ta edición del Festival Internacional de Guitarras de Salta se realizará el viernes 24, desde las 20 hs, en el Teatro Municipal. Participarán músicos locales e invitados especiales en una noche dedicada a celebrar el Día Mundial de la Guitarra.
Bajo la dirección de Martín D’Elía, el público podrá disfrutar de clásicos universales y folclore salteño en dos conciertos gratuitos.
Convocan a bibliotecas y entidades culturales a preinscribirse en el Programa Libro 2026Cultura & Espectáculos24/10/2025
Se trata de una iniciativa nacional para adquirir nuevo material bibliográfico y enriquecer las colecciones. Los interesados deben consultar los requisitos en el sitio oficial de la CONABIP.
La obra es una propuesta única donde los propios bailarines debutan como coreógrafos, presentando cinco creaciones originales. Las entradas generales tienen un valor de $6.000.
Patricia Sosa juntó 25 millones para niños necesitados del norte argentinoCultura & Espectáculos24/10/2025
La cantante participó del programa para apoyar a Haciendo Camino, una organización que acompaña a la infancia y a las familias más vulnerables.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Según datos publicados por Chequeado, Romero declaró más de $4.300 millones, seguido por Carmen Álvarez Rivero y Martín Lousteau.