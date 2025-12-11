Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana

Anticipamos los dos estrenos en Salas de esta semana.

BUGONIA de YORGOS LANTHIMOS

Comedia negra. EEUU. IRLANDA. COREA del SUR. REINO U. CANADÁ. 2025

- La historia.

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a una joven ejecutiva de una gran empresa convencidos que es una alienígena que busca destruir el planeta Tierra.

- El Director.

Uno de los pocos AUTORES en cine, tan personal como amado u odiado.

Griego (Atenas. 1973) es su 10mo. Lm. desde 2001 pero filma desde 1995 cortos, clips y episodios de series.

Reconocido por su 3ro “CANINO”, 2009, y abiertamente por “ALPS”, 2011.

Nos quedamos con “EL SACRIFICIO DEL SIERVO SAGRADO”, 2017, y “POBRES CRIATURAS”, 2023.

- Elenco y apuntes de producción.

EMMA STONE (1988) si tener que demostrar sus cualidades de gran actriz y, además, camaleónica.

El ascendente JESSE PLEMONS (1988) visto en “Guerra Civil”, 2024, entre muy buenos filmes de excelentes directores.

Remake del fime coreano “SALVAR AL PLANETA TIERRA- Save the green”, 2003, de Jang Joon- Hwan.

Nominada al GOLDEN GLOBES 2026.

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR- Silent night, deadly night- de MIKE P. NELSON.

Terror. EEUU. 2025.

- La historia.

Un niño rpesencia el asesinato de sus padres por un hombre disfrazado de Papa Noel justo en la noche de Navidad. Cuando adulto no se detendrá hasta consumar la venganza.

- El Director.

Comenzó con un corto en el 2004, debuta en el lm. en un filme colectivo “Summer School”, 2006, y en solitario con “Los Domésticos”, 2018, con Kate Bosworth, luego con “Wrong Turn”, 2021, siempre con el terror como propuesta

- Elenco y apuntes de producción.

La sensual RUBY MODINE (1990) hija de Matthew y además cantante.

Remake de “Noche de Paz, Noche de Muerte”, 2012.

