Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensación en Palermo

Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana
Dos estrenos llegan esta semana a las salas de Salta. Aquí, un anticipo de las historias, directores y elencos. Y todo lo que tienes que saber.
El artista, de 50 años, experimentó un fuerte dolor en el pecho, lo que obligó a llamar al SAME para su traslado inmediato.Cultura & Espectáculos12/12/2025
Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el hospital Fernández luego de haberse descompensado en un bar del barrio porteño de Palermo.
Según pudo saber TN, el cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.
Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.
Unas horas antes del episodio, el cantante mostró a través de sus historias de Instagram una imagen de uno de sus libros publicados.
"Se vienen cositas", escribió el líder de Turf en una imagen que fue publicada durante la tarde de este jueves.
Con información de TN
Eugenia Tobal se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity en la gala de este miércoles, tras no lograr convencer al jurado con su plato cuyo ingrediente fundamental era el huevo.
Este sábado 13, Salta celebra una nueva edición de la Noche de los Museos con una agenda que reúne 68 actividades en instituciones de toda la provincia. Bajo el lema “Buenas Acciones, Buenos Deseos” se busca resaltar, no solo el aporte cultural de los museos, sino también el trabajo social con la comunidad.
La función es este miércoles 10 de diciembre, a las 21 horas en el Teatro ADN. Cerca de 150 bailarines de distintos géneros subirán al escenario por una causa solidaria.
El coliseo porteño anunció una programación que incluye nuevas óperas, ballet con figuras internacionales, un homenaje a Borges y el regreso de la Berliner Philharmoniker después de 26 años.
El grupo liderado por Dave Mustaine tocará en Buenos Aires el 30 de abril de 2026. Habrá preventa con descuento y cuotas para tarjetas.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.