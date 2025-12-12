Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensación en Palermo

Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el hospital Fernández luego de haberse descompensado en un bar del barrio porteño de Palermo.

Según pudo saber TN, el cantante de la banda Turf estaba en un bar ubicado sobre la calle Dorrego al 1697, cuando sufrió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó.

Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia.

Unas horas antes del episodio, el cantante mostró a través de sus historias de Instagram una imagen de uno de sus libros publicados.

"Se vienen cositas", escribió el líder de Turf en una imagen que fue publicada durante la tarde de este jueves.

Con información de TN