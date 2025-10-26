Elecciones en Salta: Abrieron las mesas de votación

Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre
Salta cuenta con 1.117.076 electores distribuidos en 3.371 mesas, según informó la Cámara Nacional Electoral.
Los comicios nacionales comenzaron este domingo 26 de octubre en Salta. Las mesas quedaron habilitadas desde las 8 y se extenderán hasta las 18, con la Boleta Única de Papel como modalidad de votación para cargos legislativos.Salta26/10/2025Ivana Chañi
En Salta se abrieron las mesas electorales para las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre. Las escuelas de la provincia reciben a los primeros votantes desde las 8.
La Justicia Electoral recordó que para esta jornada se utiliza la Boleta Única de Papel, método que se aplica para la elección de senadores y diputados nacionales.
Para votar, los ciudadanos deben presentar el documento físico que figure en el padrón. La jornada se extenderá hasta las 18, horario en el cual se procederá al cierre y escrutinio en cada mesa.
39.858 jóvenes están habilitados para votar, distribuidos casi por igual entre mujeres (19.899) y varones (19.958), con un caso registrado como no binario.
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La Justicia Electoral recordó las restricciones vigentes durante la veda electoral. Se prohíbe realizar actos de campaña, propaganda y difusión de resultados antes del cierre de las mesas.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
