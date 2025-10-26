Elecciones en Salta: Abrieron las mesas de votación

En Salta se abrieron las mesas electorales para las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre. Las escuelas de la provincia reciben a los primeros votantes desde las 8.

La Justicia Electoral recordó que para esta jornada se utiliza la Boleta Única de Papel, método que se aplica para la elección de senadores y diputados nacionales.

Para votar, los ciudadanos deben presentar el documento físico que figure en el padrón. La jornada se extenderá hasta las 18, horario en el cual se procederá al cierre y escrutinio en cada mesa.