Elecciones en Salta: Abrieron las mesas de votación

Los comicios nacionales comenzaron este domingo 26 de octubre en Salta. Las mesas quedaron habilitadas desde las 8 y se extenderán hasta las 18, con la Boleta Única de Papel como modalidad de votación para cargos legislativos.

Salta26/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

urnas-elecciones-20210908-1227423

En Salta se abrieron las mesas electorales para las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre. Las escuelas de la provincia reciben a los primeros votantes desde las 8.

📌 Modelo definitivo de Boleta Única Papel (BUP)Aprobado por la Honorable Junta Electoral Nacio[VIDEO] Boleta Única de Papel: cómo se votará en Salta en las elecciones del 26 de octubre

La Justicia Electoral recordó que para esta jornada se utiliza la Boleta Única de Papel, método que se aplica para la elección de senadores y diputados nacionales. 

dn votoDocumentos válidos para votar en las elecciones 2025: cuáles sí y cuáles no

Para votar, los ciudadanos deben presentar el documento físico que figure en el padrón. La jornada se extenderá hasta las 18, horario en el cual se procederá al cierre y escrutinio en cada mesa.

