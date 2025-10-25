Documentos válidos para votar en las elecciones 2025: cuáles sí y cuáles no

Para estas elecciones legislativas, la autoridad electoral informó cuáles documentos estarán habilitados y cuáles no serán admitidos para emitir el voto.

Documentos habilitados

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Documentos no habilitados

DNI digital o app Mi Argentina

Fotocopias y constancias de trámite

Pasaporte

Registro de conducir

Denuncias por robo o extravío

Qué hacer si se pierde el DNI

Solo se podrá votar si se presenta el documento físico actualizado registrado en el padrón. No se aceptan ejemplares anteriores ni otros formatos.