Documentos válidos para votar en las elecciones 2025: cuáles sí y cuáles no

La Justicia Electoral confirmó qué documentos serán aceptados para votar este domingo. El DNI digital y el pasaporte no tendrán validez en las elecciones 2025.

Argentina25/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

dn voto

Para estas elecciones legislativas, la autoridad electoral informó cuáles documentos estarán habilitados y cuáles no serán admitidos para emitir el voto.

Documentos habilitados

  • Libreta de enrolamiento
  • Libreta cívica
  • DNI libreta verde
  • DNI libreta celeste
  • DNI tarjeta
dónde votoDónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para el domingo 26 de octubre

Documentos no habilitados

  • DNI digital o app Mi Argentina
  • Fotocopias y constancias de trámite
  • Pasaporte
  • Registro de conducir
  • Denuncias por robo o extravío

Qué hacer si se pierde el DNI

Solo se podrá votar si se presenta el documento físico actualizado registrado en el padrón. No se aceptan ejemplares anteriores ni otros formatos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail