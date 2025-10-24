Elecciones Legislativas 2025: se renuevan 127 diputados y 24 senadores en todo el país

El 26 de octubre, 20 provincias elegirán representantes para el Congreso. Buenos Aires encabeza con 35 bancas en juego, seguida por Córdoba y Mendoza.

Argentina24/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 definirán la nueva composición del Congreso Nacional, con la renovación de bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En total, 20 provincias renovarán representantes, entre ellas Salta, que tendrá una jornada clave al elegir tres senadores y tres diputados nacionales.

El distrito salteño elegirá a los tres representantes que reemplazarán a los actuales senadores cuyos mandatos vencen este año, junto con tres bancas de la Cámara Baja.

Las provincias que eligen senadores nacionales

Además de Salta, otras tres provincias renovarán su representación completa en la Cámara Alta:

  • Neuquén: 3 senadores
  • Río Negro: 3 senadores
  • Tierra del Fuego: 3 senadores
Casi 40.000 jóvenes de Salta podrán votar por primera vez este 26 de octubre

Estas cuatro provincias tendrán elecciones simultáneas para Senado y Diputados, lo que genera un escenario político de alto interés.

Los distritos que renuevan diputados nacionales

El resto de las provincias renovará solo bancas en la Cámara de Diputados, con la siguiente distribución:

  • Buenos Aires: 35 diputados
  • Córdoba: 9 diputados
  • Mendoza: 5 diputados
  • Tucumán: 4 diputados
  • San Juan: 3 diputados
  • San Luis: 3 diputados
  • Formosa: 2 diputados
  • Misiones: 3 diputados
  • Corrientes: 3 diputados
  • Chubut: 2 diputados
  • Santa Cruz: 3 diputados
  • La Pampa: 3 diputados
  • La Rioja: 2 diputados
  • Catamarca: 3 diputados
  • Jujuy: 3 diputados
Más de 1,1 millón de salteños podrán votar el 26 de octubre

Buenos Aires, el distrito clave

Como ocurre en cada elección, la provincia de Buenos Aires será el distrito con mayor peso electoral: elegirá 35 diputados nacionales, casi un tercio del total en disputa.

La Cámara Nacional Electoral detalló que más de 13 millones de bonaerenses están habilitados para votar, mientras que Salta cuenta con 1.117.076 electores, quienes también elegirán a sus seis representantes nacionales.

Un Congreso en reconfiguración

Con la renovación de 130 bancas en Diputados y 24 en el Senado, el resultado de las legislativas 2025 será decisivo para el equilibrio político en el Congreso y para el futuro de la gestión del presidente Javier Milei.

Los comicios también marcarán la participación de más de 1,1 millón de jóvenes que votarán por primera vez en todo el país, entre ellos casi 40 mil salteños, un dato que puede incidir en la definición de varias provincias.

