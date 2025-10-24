Toyos defendió el convenio con el IPS: “Fue duro, pero garantiza cobertura a jubilados”

En Aries, Julia Toyos explicó que el acuerdo ordena números, mantiene la cobertura a jubilados y familias con discapacidad, y anunció la eliminación del fe de vida mediante cruce con Registro Civil.

La titular de la Caja de Abogados de la provincia, Julia Toyos, explicó en Aries que el convenio con el IPS “ordenó números”, mantuvo la cobertura para jubilados y abrió afiliaciones. Aseguró que cautelares presentadas contra el esquema “fueron mayormente rechazadas” y detalló beneficios y próximos trámites digitales.

Toyos relató que al asumir “el convenio estaba vencido e intimado” y que se negoció “condiciones sostenibles” para conservar la cobertura de jubilados y afiliados con discapacidad. “Fue una negociación durísima; debíamos cuidar el sistema y a los más vulnerables”, dijo.

Afirmó que “varias cautelares fueron rechazadas” y que el miércoles 29 habrá nueva audiencia. Subrayó descuentos por grupo familiar y defendió que el IPS “tiene mayor capilaridad en el interior” que otras alternativas, con afiliación voluntaria.

Anunció la eliminación del “fe de vida” para jubilados de la Caja mediante cruce con Registro Civil, y capacitaciones mensuales para enseñar a peticionar prestaciones (IPS, otras obras sociales y PAMI). Sobre PAMI, adelantó que probará el nuevo esquema de mediación antes de judicializar.

 

