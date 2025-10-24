Liga de Quito aplastó 3-0 al Palmeiras en Casa Blanca y sueña con la final

Gallardo define el equipo de River para la semi de Copa Argentina ante Independiente RivadaviaDeportes24/10/2025
Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados.
El cuadro ecuatoriano construyó la victoria con un primer tiempo perfecto, destacando el doblete de Gabriel Villamil y un gol de penal de Lisandro Alzugaray.Deportes24/10/2025
Liga de Quito fue una máquina en el primer tiempo ante Palmeiras y logró una goleada por 3-0, en la semifinal de ida de la CONMEBOL Libertadores. El cuadro ecuatoriano saca una buena ventaja para la vuelta en Sao Paulo. El partido se puede revivir por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).
La primera llegada con peligro, una distracción en la defensa y llega Gruezo a la última línea. Gabriel Villamil remató de primera y Carlos Miguel con un gran manotazo. Ese ya fue un aviso de por dónde los Albos buscarían llegar.
Después de esa postura inicial, Liga toma el control. Sus mediocampistas muy metidos y atentos y sobre todo con precisión para atacar. El equipo de Nunes no perdió tiempo para imponerse en cancha del Verdao.
La banda izquierda le funcionó bien a Liga, con Bryan Ramírez y las subidas de Leonel Quiñónez, que probó a Carlos Miguel en dos ocasiones, con un tiro más peligroso que otro.
Así llegó el gol que abrió el partido, después de la insistencia y el dominio. Quiñónez se proyectó nuevamente y asistió a Villamil, que controló y sacó un buen remate, para adelantarse ante los brasileños.
Quiñónez fue el hombre que descolocó a la defensa. Lucía como central, pero en ataque era uno más, pues Kevin Minda retrocedía para cubrir su puesto. Nuevamente fue protagonista para el segundo gol.
A la salida de un tiro de esquina, el central sacó un zapatazo que pegó en la mano de Andreas Pereira y el árbitro no dudó en marcar el penal. Lisandro Alzugaray pateó con ubicación para el segundo en Casa Blanca.
La demostración de Liga no podía tener un mejor cierre en el primer tiempo. Bryan Ramírez, ahora apareció por la derecha, dejó en el camino a un defensor y asistió para el doblete de Villamil y un 3-0 implacable en unos 45 minutos de ensueño.
Palmeiras cambió la banda derecha, donde tuvo más problemas, con el ingreso de Agustín Giay y Ramón Sosa. Mostró una mejor cara para intentar descontar y meterse en partido, por lo que sus armas estuvieron dirigidas a eso.
El partido bajó el ritmo porque así lo quiso Liga, por lo que Palmeiras tuvo algo más de control. Liga casi no pasó apremios en defensa, pero mantuvo las luces encendidas para apelar a un contragolpe.
Si alguien faltó por aparecer era Alexander Domínguez. El golero evitó el descuento, cuando Sosa aprovechó una desatención de la defensa y sacó un gran tiro, que contuvo ‘Dida’.
A segundos del final, Liga perdió a su hombre más importante. Ramírez entró con dureza sobre Giay y tras la revisión del VAR fue expulsado.
Un primer tiempo impecable fue suficiente para Liga de Quito, que en Sao Paulo el 30 de octubre, buscará clasificar por segunda vez a una final de Libertadores.
Con información de ESPN
Argentinos Juniors remontó en Arroyito y se clasificó a la primera final de Copa Argentina de su historia con merecido triunfo por 2-1 ante Belgrano de Córdoba.
Boca Juniors tiene un motivo para celebrar el pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. La victoria del Bicho podría darle una "mano" gigante en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Marcha atrás: la dirigencia de Atlético Tucumán ratificó a Lucas Pusineri como entrenador mientras busca un acuerdo
Juventud Antoniana sufrió una baja sensible en plena competencia del Torneo Federal A. El delantero Facundo Cruz decidió rescindir su vínculo con la institución por motivos personales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.