Liga de Quito aplastó 3-0 al Palmeiras en Casa Blanca y sueña con la final

Liga de Quito fue una máquina en el primer tiempo ante Palmeiras y logró una goleada por 3-0, en la semifinal de ida de la CONMEBOL Libertadores. El cuadro ecuatoriano saca una buena ventaja para la vuelta en Sao Paulo. El partido se puede revivir por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).

La primera llegada con peligro, una distracción en la defensa y llega Gruezo a la última línea. Gabriel Villamil remató de primera y Carlos Miguel con un gran manotazo. Ese ya fue un aviso de por dónde los Albos buscarían llegar.

Después de esa postura inicial, Liga toma el control. Sus mediocampistas muy metidos y atentos y sobre todo con precisión para atacar. El equipo de Nunes no perdió tiempo para imponerse en cancha del Verdao.

La banda izquierda le funcionó bien a Liga, con Bryan Ramírez y las subidas de Leonel Quiñónez, que probó a Carlos Miguel en dos ocasiones, con un tiro más peligroso que otro.

Así llegó el gol que abrió el partido, después de la insistencia y el dominio. Quiñónez se proyectó nuevamente y asistió a Villamil, que controló y sacó un buen remate, para adelantarse ante los brasileños.

Quiñónez fue el hombre que descolocó a la defensa. Lucía como central, pero en ataque era uno más, pues Kevin Minda retrocedía para cubrir su puesto. Nuevamente fue protagonista para el segundo gol.

A la salida de un tiro de esquina, el central sacó un zapatazo que pegó en la mano de Andreas Pereira y el árbitro no dudó en marcar el penal. Lisandro Alzugaray pateó con ubicación para el segundo en Casa Blanca.

La demostración de Liga no podía tener un mejor cierre en el primer tiempo. Bryan Ramírez, ahora apareció por la derecha, dejó en el camino a un defensor y asistió para el doblete de Villamil y un 3-0 implacable en unos 45 minutos de ensueño.

Palmeiras cambió la banda derecha, donde tuvo más problemas, con el ingreso de Agustín Giay y Ramón Sosa. Mostró una mejor cara para intentar descontar y meterse en partido, por lo que sus armas estuvieron dirigidas a eso.

El partido bajó el ritmo porque así lo quiso Liga, por lo que Palmeiras tuvo algo más de control. Liga casi no pasó apremios en defensa, pero mantuvo las luces encendidas para apelar a un contragolpe.

Si alguien faltó por aparecer era Alexander Domínguez. El golero evitó el descuento, cuando Sosa aprovechó una desatención de la defensa y sacó un gran tiro, que contuvo ‘Dida’.

A segundos del final, Liga perdió a su hombre más importante. Ramírez entró con dureza sobre Giay y tras la revisión del VAR fue expulsado.

Un primer tiempo impecable fue suficiente para Liga de Quito, que en Sao Paulo el 30 de octubre, buscará clasificar por segunda vez a una final de Libertadores.

