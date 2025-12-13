Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron en Ruta 8

Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.

Deportes13/12/2025

Estudiantes de La Plata informó que, “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”.

A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los micros se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero trasladando hinchas a la final del torneo de AFA que se jugará esta noche en el estadio Madre de Ciudades.

Con información de Noticias Argentinas

