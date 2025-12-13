Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.
Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron en Ruta 8
Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.Deportes13/12/2025
Estudiantes de La Plata informó que, “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”.
A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.
“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Los micros se dirigían a la ciudad de Santiago del Estero trasladando hinchas a la final del torneo de AFA que se jugará esta noche en el estadio Madre de Ciudades.
Con información de Noticias Argentinas
La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.
El Gobierno de Salta realizó la ceremonia de premiación a los Mejores Deportistas del Año 2025, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la ministra Manuela Arancibia.
Ceferino campeónDeportes12/12/2025
Ceferino derrotó por penales 4-3 a Cachorros luego de empatar en 0-0 en el tiempo regular en el Padre Martearena. Luego de consagrarse en el Clausura 2025 del Torneo Anual, El Azul sacó pasaje para la próxima temporada de la cuarta categoría del fútbol argentino.
Inter Miami anunció la compra del pase de Rodrigo De Paul y se despidió de WeigandtDeportes12/12/2025
Las ‘Garzas’ se coronaron campeones en la MLS Cup. La franquicia estadounidense apunta los cañones a los próximos desafíos con modificaciones en su plantel profesional.
Salta premia a sus deportistasDeportes12/12/2025
Este viernes el Ministerio de Turismo y Deportes, reconocerá a los atletas más destacados del año, se entregarán menciones especiales y las máximas distinciones. Durante la ceremonia se anunciarán los ganadores de cada disciplina y se otorgarán las distinciones de Deportista de Oro, Plata, Bronce y dirigencia del año, además de reconocimientos especiales destinados a destacar logros sobresalientes del período 2025.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.