Federal A: Rafaela y San Martín definen el ascenso

Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.

Deportes13/12/2025

Atlético Rafaela recibirá este domingo a San Martín de Formosa, en un partido correspondiente a la vuelta de la final por el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nuevo Monumental y que contará con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, está programado para las 18:30 y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue Marcos Liuzzi.

Atlético Rafaela llegó a esta instancia luego de sus muy buenas actuaciones en la Reválida, ya que en los cuartos de final le ganó 3-1 en el global a Guillermo Brown, mientras que en semis no tuvo problemas para superar 4-2 a Douglas Haig.

Previamente, el equipo santafesino había caído en la final por el primer ascenso ante Ciudad de Bolívar, que se impuso 5-4 en los penales tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

San Martín de Formosa, por su parte, tuvo que atravesar un camino un poco más largo para llegar a esta final, ya que comenzó en la tercera ronda de los playoffs de la Reválida, equivalentes a los octavos de final.

Sus víctimas en las tres instancias de playoffs que disputó fueron Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y 9 de Julio de Rafaela, con globales de 3-2, 4-1 y 5-3, respectivamente.

Atlético Rafaela, que disputó varias temporadas en la Primera División durante los últimos años, quiere volver a la Primera Nacional luego del duro descenso sufrido el año pasado.

San Martín de Formosa, por su parte, quiere ascender por primera vez en su historia a la Primera Nacional, lo que representaría por mucho el mejor momento de su historia, desde que fue fundado en 1941.

La ida quedó en manos de Atlético Rafaela, que se impuso 1-0 como visitante, por lo que el conjunto formoseño tendrá que ganar por al menos un gol para forzar los penales.

Con información de Noticias Argentinas

