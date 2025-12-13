Florencia Mardone, Deportista de Oro 2025

El acto fue encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quienes acompañaron la entrega de los Premios a los Mejores Deportistas del Año 2025.

En ese marco la ministra de Turismo y Deportes destacó el valor del deporte como política pública y espacio de formación integral. “Estos premios no solo reconocen resultados deportivos, sino también el esfuerzo, la constancia y los valores que cada atleta representa dentro y fuera de la cancha. Cada uno de ellos es un orgullo para Salta”, expresó la funcionaria.

Deportistas 2025

Arancibia además destacó que “estamos cerrando un año de mucho crecimiento para el deporte salteño, con más acompañamiento, más competencias y más oportunidades. Vamos a seguir fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y construcción de futuro para nuestros jóvenes”.

Durante la ceremonia estuvieron presentes también el secretario de Deportes, Ignacio García Bes junto a funcionarios provinciales, dirigentes deportivos, atletas y referentes del deporte salteño.

DEPORTISTAS DEL AÑO 2025 – GANADORES DE TERNAS

1. Ajedrez: Pablo Acosta

2. Atletas de Fuerza: Solana Mercado

3. Atletismo: Matías Reynaga

4. Automovilismo Pista: Jeremías Olmedo

5. Básquetbol: Nicolás Álvarez

6. Béisbol: Matías Pérez

7. Boxeo: Nicolás Botelli

8. Ciclismo: Santiago Reynoso

9. Deportes Náuticos: Alejandro Triggiano; Mariana Zafar

10. Enduro: Luciano Benavides

11. Físicoculturismo: Franco Arroyo

12. Fitness: Roxana Palomo

13. Fútbol: Daniel Herrera

14. Gimnasia – Trampolín: Pedro Fayón

15. Gimnasia Aeróbica / Artística/ Rítmica: Tiziana Flores Nazario

16. Golf: Owen Misdorp

17. Handball: José Basualdo

18. Hipismo: Manuela Dib Ashur

19. Hockey: Valentina Raposo

20. Jiu-Jitsu: Jorge Altamirano

21. Judo: Augusto Palavecino

22. Karate: Mariana Saldaño

23. Karting: Gael Robergh

24. Montañismo: Nicolás Condorí

25. Motocross: Enrique Pfister

26. Mountain Bike: Nicolás Reynoso

27. Natación: Valentina Oulier

28. Pádel: Maximiliano Arce

29. Patín: Agostina Nievas

30. Pesca Deportiva: Cristian Pachado

31. Pruebas Combinadas: Francisco Finetti

32. Rugby: Benjamín Elizalde

33. Softbol: Candela Escalante

34. Squash: Nicolás Sardi

35. Taekwondo: Lionel López

36. Tenis: Florencia Mardone

37. Tenis de Mesa: Daina Toscano

38. Tiro: Iván Cruz

39. Tiro con Arco: Flavio Galli

40. Trail Running: Santos Gabriel Rueda

41. Vóley: Juan Pablo Carrasco

42. Discapacidad Auditiva: Andrés Monteros

43. Discapacidad PC (Parálisis Cerebral): Mateo Kesting

44. Discapacidad Intelectual: Agustín Núñez

45. Discapacidad Motriz: Bruno Castro

46. Discapacidad Visual: Mario Medina

47. Trasplantados: Vilma Achuma

Asimismo, se entregaron menciones especiales en reconocimiento a los destacados logros alcanzados durante el año 2025, distinguiendo a Brunella Marconi Farjat, Acrobacia en Tela; Valentina Calderón, Acrobacia en Tela; Esteban “Gringo” Ribovics, MMA; Daniela Correa, Aguas Abiertas; Walter Busse, Fútbol; Mirta Villareal, Maratonismo; Emma Toconas, Powerlifting; Toribio Baldi, Taekwondo ITF; Justo Baldi, Taekwondo ITF, y a los deportistas con discapacidad visual Luciano Alemán (jugador de campo), Rodrigo Figueroa (arquero), Ariel Figueroa (Director Técnico) y José Jaime (Preparador Físico); que participaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, representando a la provincia y al país con compromiso y excelencia deportiva.

En un momento cargado de emotividad, se realizó un homenaje en memoria de Hugo Rivero, en reconocimiento a sus 44 años de servicio en la Secretaría de Deportes, destacando su responsabilidad, compromiso y calidez humana, y un homenaje a Bruno Iezzi, pionero, maestro y ejemplo de vocación, cuya trayectoria en la comunicación y el deporte dejó una huella imborrable y seguirá inspirando a quienes entienden el deporte como un espacio de pasión, encuentro y valores.

Desde el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, se continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, reafirmando el compromiso de acompañar a quienes representan a Salta con orgullo, esfuerzo y excelencia.