Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.
Florencia Mardone, Deportista de Oro 2025
El Gobierno de Salta realizó la ceremonia de premiación a los Mejores Deportistas del Año 2025, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la ministra Manuela Arancibia.Deportes13/12/2025
El acto fue encabezado por el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, quienes acompañaron la entrega de los Premios a los Mejores Deportistas del Año 2025.
En ese marco la ministra de Turismo y Deportes destacó el valor del deporte como política pública y espacio de formación integral. “Estos premios no solo reconocen resultados deportivos, sino también el esfuerzo, la constancia y los valores que cada atleta representa dentro y fuera de la cancha. Cada uno de ellos es un orgullo para Salta”, expresó la funcionaria.
Deportistas 2025
Arancibia además destacó que “estamos cerrando un año de mucho crecimiento para el deporte salteño, con más acompañamiento, más competencias y más oportunidades. Vamos a seguir fortaleciendo el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y construcción de futuro para nuestros jóvenes”.
Durante la ceremonia estuvieron presentes también el secretario de Deportes, Ignacio García Bes junto a funcionarios provinciales, dirigentes deportivos, atletas y referentes del deporte salteño.
DEPORTISTAS DEL AÑO 2025 – GANADORES DE TERNAS
1. Ajedrez: Pablo Acosta
2. Atletas de Fuerza: Solana Mercado
3. Atletismo: Matías Reynaga
4. Automovilismo Pista: Jeremías Olmedo
5. Básquetbol: Nicolás Álvarez
6. Béisbol: Matías Pérez
7. Boxeo: Nicolás Botelli
8. Ciclismo: Santiago Reynoso
9. Deportes Náuticos: Alejandro Triggiano; Mariana Zafar
10. Enduro: Luciano Benavides
11. Físicoculturismo: Franco Arroyo
12. Fitness: Roxana Palomo
13. Fútbol: Daniel Herrera
14. Gimnasia – Trampolín: Pedro Fayón
15. Gimnasia Aeróbica / Artística/ Rítmica: Tiziana Flores Nazario
16. Golf: Owen Misdorp
17. Handball: José Basualdo
18. Hipismo: Manuela Dib Ashur
19. Hockey: Valentina Raposo
20. Jiu-Jitsu: Jorge Altamirano
21. Judo: Augusto Palavecino
22. Karate: Mariana Saldaño
23. Karting: Gael Robergh
24. Montañismo: Nicolás Condorí
25. Motocross: Enrique Pfister
26. Mountain Bike: Nicolás Reynoso
27. Natación: Valentina Oulier
28. Pádel: Maximiliano Arce
29. Patín: Agostina Nievas
30. Pesca Deportiva: Cristian Pachado
31. Pruebas Combinadas: Francisco Finetti
32. Rugby: Benjamín Elizalde
33. Softbol: Candela Escalante
34. Squash: Nicolás Sardi
35. Taekwondo: Lionel López
36. Tenis: Florencia Mardone
37. Tenis de Mesa: Daina Toscano
38. Tiro: Iván Cruz
39. Tiro con Arco: Flavio Galli
40. Trail Running: Santos Gabriel Rueda
41. Vóley: Juan Pablo Carrasco
42. Discapacidad Auditiva: Andrés Monteros
43. Discapacidad PC (Parálisis Cerebral): Mateo Kesting
44. Discapacidad Intelectual: Agustín Núñez
45. Discapacidad Motriz: Bruno Castro
46. Discapacidad Visual: Mario Medina
47. Trasplantados: Vilma Achuma
Asimismo, se entregaron menciones especiales en reconocimiento a los destacados logros alcanzados durante el año 2025, distinguiendo a Brunella Marconi Farjat, Acrobacia en Tela; Valentina Calderón, Acrobacia en Tela; Esteban “Gringo” Ribovics, MMA; Daniela Correa, Aguas Abiertas; Walter Busse, Fútbol; Mirta Villareal, Maratonismo; Emma Toconas, Powerlifting; Toribio Baldi, Taekwondo ITF; Justo Baldi, Taekwondo ITF, y a los deportistas con discapacidad visual Luciano Alemán (jugador de campo), Rodrigo Figueroa (arquero), Ariel Figueroa (Director Técnico) y José Jaime (Preparador Físico); que participaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, representando a la provincia y al país con compromiso y excelencia deportiva.
En un momento cargado de emotividad, se realizó un homenaje en memoria de Hugo Rivero, en reconocimiento a sus 44 años de servicio en la Secretaría de Deportes, destacando su responsabilidad, compromiso y calidez humana, y un homenaje a Bruno Iezzi, pionero, maestro y ejemplo de vocación, cuya trayectoria en la comunicación y el deporte dejó una huella imborrable y seguirá inspirando a quienes entienden el deporte como un espacio de pasión, encuentro y valores.
Desde el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, se continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, reafirmando el compromiso de acompañar a quienes representan a Salta con orgullo, esfuerzo y excelencia.
La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.
Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.
Ceferino campeónDeportes12/12/2025
Ceferino derrotó por penales 4-3 a Cachorros luego de empatar en 0-0 en el tiempo regular en el Padre Martearena. Luego de consagrarse en el Clausura 2025 del Torneo Anual, El Azul sacó pasaje para la próxima temporada de la cuarta categoría del fútbol argentino.
Inter Miami anunció la compra del pase de Rodrigo De Paul y se despidió de WeigandtDeportes12/12/2025
Las ‘Garzas’ se coronaron campeones en la MLS Cup. La franquicia estadounidense apunta los cañones a los próximos desafíos con modificaciones en su plantel profesional.
Salta premia a sus deportistasDeportes12/12/2025
Este viernes el Ministerio de Turismo y Deportes, reconocerá a los atletas más destacados del año, se entregarán menciones especiales y las máximas distinciones. Durante la ceremonia se anunciarán los ganadores de cada disciplina y se otorgarán las distinciones de Deportista de Oro, Plata, Bronce y dirigencia del año, además de reconocimientos especiales destinados a destacar logros sobresalientes del período 2025.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.