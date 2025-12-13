Escándalo en India por la visita de Messi

La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.

Deportes13/12/2025

720

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado en escándalo: el astro argentino se retiró antes de lo previsto, se produjeron disturbios en las tribunas y los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento. 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el capitán argentino dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, "La Pulga" fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre, en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

360Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron en Ruta 8

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento, derivando en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. Incluso, algunos invadieron el terreno de juego.

expo-ciudad-6-1024x576Expo Ciudad: Más de 400 emprendedores, gastronomía y shows este fin de semana

En cuanto a los incidentes, la ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, derivó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. La locura por Messi continuó, pero se transformó en frustración: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

Incidentes en el estadio de Calcuta. Foto: Agencia NA/Redes.
 
El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales. 

Previamente, antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades. 

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Captura de pantalla 2025-12-12 092600

Ceferino campeón

Deportes12/12/2025

Ceferino derrotó por penales 4-3 a Cachorros luego de empatar en 0-0 en el tiempo regular en el Padre Martearena. Luego de consagrarse en el Clausura 2025 del Torneo Anual, El Azul sacó pasaje para la próxima temporada de la cuarta categoría del fútbol argentino.

105375-salta-reconoce-a-sus-mejores-deportistas-2025

Salta premia a sus deportistas

Deportes12/12/2025

Este viernes el Ministerio de Turismo y Deportes, reconocerá a los atletas más destacados del año, se entregarán menciones especiales y las máximas distinciones. Durante la ceremonia se anunciarán los ganadores de cada disciplina y se otorgarán las distinciones de Deportista de Oro, Plata, Bronce y dirigencia del año, además de reconocimientos especiales destinados a destacar logros sobresalientes del período 2025.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail