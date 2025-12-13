Atlético Rafaela y San Martín de Formosa se enfrentan este domingo a las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental para definir el segundo ascenso del Federal A a la Primera Nacional.
Escándalo en India por la visita de Messi
La visita de Lionel Messi a Calcuta, India, terminó en disturbios y denuncias de estafa luego de que el astro argentino se retirara antes de lo previsto, a pesar de que se esperaba que jugara unos minutos.Deportes13/12/2025
La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado en escándalo: el astro argentino se retiró antes de lo previsto, se produjeron disturbios en las tribunas y los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el capitán argentino dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.
De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, "La Pulga" fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre, en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.
Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, estalló en ese momento, derivando en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. Incluso, algunos invadieron el terreno de juego.
En cuanto a los incidentes, la ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, derivó en destrozos, con asientos arrancados y botellas de agua arrojadas desde las tribunas. La locura por Messi continuó, pero se transformó en frustración: "Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.
Incidentes en el estadio de Calcuta. Foto: Agencia NA/Redes.
El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.
Previamente, antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades.
Con información de Noticias Argentinas
Estudiantes de La Plata confirmó que tres micros que trasladaban a sus hinchas hacia la final del torneo de AFA en Santiago del Estero colisionaron en la Ruta 8, a la altura de Solís.
El Gobierno de Salta realizó la ceremonia de premiación a los Mejores Deportistas del Año 2025, encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco y la ministra Manuela Arancibia.
Ceferino campeónDeportes12/12/2025
Ceferino derrotó por penales 4-3 a Cachorros luego de empatar en 0-0 en el tiempo regular en el Padre Martearena. Luego de consagrarse en el Clausura 2025 del Torneo Anual, El Azul sacó pasaje para la próxima temporada de la cuarta categoría del fútbol argentino.
Inter Miami anunció la compra del pase de Rodrigo De Paul y se despidió de WeigandtDeportes12/12/2025
Las ‘Garzas’ se coronaron campeones en la MLS Cup. La franquicia estadounidense apunta los cañones a los próximos desafíos con modificaciones en su plantel profesional.
Salta premia a sus deportistasDeportes12/12/2025
Este viernes el Ministerio de Turismo y Deportes, reconocerá a los atletas más destacados del año, se entregarán menciones especiales y las máximas distinciones. Durante la ceremonia se anunciarán los ganadores de cada disciplina y se otorgarán las distinciones de Deportista de Oro, Plata, Bronce y dirigencia del año, además de reconocimientos especiales destinados a destacar logros sobresalientes del período 2025.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.