El cuadro ecuatoriano construyó la victoria con un primer tiempo perfecto, destacando el doblete de Gabriel Villamil y un gol de penal de Lisandro Alzugaray.
Gallardo define el equipo de River para la semi de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia
Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados.Deportes24/10/2025
River enfrenta a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina 2025 este viernes y Marcelo Gallardo define el equipo titular para buscar un lugar en la definición del certamen.
El Millonario dejó la mala racha atrás con el triunfo ante Talleres en el Torneo Clausura, por lo que se enfoca en el trascendental encuentro que se disputará en el Mario Alberto Kempes.
Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados y podrían ser titulares. Pero también es cierto que el volante central lleva un mes de inactividad y eso puede generarle incertidumbre al técnico.
Por este motivo, el lugar en el XI titular lo ocuparía Giuliano Galoppo, que le ganaría la pulseada a Pérez, por su inactividad, y a Santiago Lencina, buscando reforzar la faceta defensiva del equipo en Córdoba.
Sumado a esto, se confirmó que Lautaro Rivero no sufrió ninguna lesión frente a Talleres y que se retiró del campo de juego por una malestar estomacal. Por lo tanto, la revelación del Millonario continuará siendo titular.
Teniendo en cuenta todo esto, el equipo tendría un par de modificaciones, saliendo Lencina en la zona media y dejándole Casco su lugar a Acuña.
En el ataque, la incógnita pasa por el acompañante de Maxi Salas. Ahora Gallardo analiza si pone a Sebastián Driussi o se inclina por Facundo Colidio. Según informó Javier Gil Navarro, Colidio estaría desde el inicio, aprovechando su buen ingreso contra Talleres y teniendo en cuenta que Driussi no mostró su mejor versión desde la lesión.
Marcelo Gallardo rotó bastante en la ofensiva en lo que va del año. Desde que Maximiliano Salas se ganó la titularidad, mientras que Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo. Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.
La formación de River vs. Independiente Rivadavia
De esta manera, el equipo de River ante Independiente Rivadavia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Facundo Colidio y Maxi Salas.
Con información de ESPN
Argentinos es finalista de la Copa Argentina: espera por River o Independiente RivadaviaDeportes24/10/2025
Argentinos Juniors remontó en Arroyito y se clasificó a la primera final de Copa Argentina de su historia con merecido triunfo por 2-1 ante Belgrano de Córdoba.
Boca Juniors tiene un motivo para celebrar el pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. La victoria del Bicho podría darle una "mano" gigante en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Marcha atrás: la dirigencia de Atlético Tucumán ratificó a Lucas Pusineri como entrenador mientras busca un acuerdoDeportes23/10/2025
Marcha atrás: la dirigencia de Atlético Tucumán ratificó a Lucas Pusineri como entrenador mientras busca un acuerdo
Juventud Antoniana sufrió una baja sensible en plena competencia del Torneo Federal A. El delantero Facundo Cruz decidió rescindir su vínculo con la institución por motivos personales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.