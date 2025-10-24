Gallardo define el equipo de River para la semi de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia

River enfrenta a Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina 2025 este viernes y Marcelo Gallardo define el equipo titular para buscar un lugar en la definición del certamen.

El Millonario dejó la mala racha atrás con el triunfo ante Talleres en el Torneo Clausura, por lo que se enfoca en el trascendental encuentro que se disputará en el Mario Alberto Kempes.

Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados y podrían ser titulares. Pero también es cierto que el volante central lleva un mes de inactividad y eso puede generarle incertidumbre al técnico.

Por este motivo, el lugar en el XI titular lo ocuparía Giuliano Galoppo, que le ganaría la pulseada a Pérez, por su inactividad, y a Santiago Lencina, buscando reforzar la faceta defensiva del equipo en Córdoba.

Sumado a esto, se confirmó que Lautaro Rivero no sufrió ninguna lesión frente a Talleres y que se retiró del campo de juego por una malestar estomacal. Por lo tanto, la revelación del Millonario continuará siendo titular.

Teniendo en cuenta todo esto, el equipo tendría un par de modificaciones, saliendo Lencina en la zona media y dejándole Casco su lugar a Acuña.

En el ataque, la incógnita pasa por el acompañante de Maxi Salas. Ahora Gallardo analiza si pone a Sebastián Driussi o se inclina por Facundo Colidio. Según informó Javier Gil Navarro, Colidio estaría desde el inicio, aprovechando su buen ingreso contra Talleres y teniendo en cuenta que Driussi no mostró su mejor versión desde la lesión.

Marcelo Gallardo rotó bastante en la ofensiva en lo que va del año. Desde que Maximiliano Salas se ganó la titularidad, mientras que Colidio sumó más tiempo en cancha que Driussi, aunque fue menos efectivo. Desde que inició el año, Facundo Colidio sumó 2748 minutos distribuidos en 43 partidos y marcó 9 goles. Por su parte, Sebastián Driussi acumuló 1839 minutos en 31 encuentros y anotó 10 tantos.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia

De esta manera, el equipo de River ante Independiente Rivadavia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Facundo Colidio y Maxi Salas.

