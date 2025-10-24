Argentinos es finalista de la Copa Argentina: espera por River o Independiente Rivadavia

El cuadro ecuatoriano construyó la victoria con un primer tiempo perfecto, destacando el doblete de Gabriel Villamil y un gol de penal de Lisandro Alzugaray.
Argentinos Juniors hizo historia en el Gigante de Arroyito y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2025 con trabajado triunfo por 2-1 sobre Belgrano de Córdoba.
El Pirata comenzó ganando pero Argentinos supo construir una remontada sólida, siendo más que su rival para avanzar al duelo final del torneo por primera vez en su historia.
La primera mitad tuvo a dos equipos estudiándose, con Argentinos Juniors buscando manejar la pelota y Belgrano de Córdoba esperándolo con cierta comodidad. El ritmo cansino se cortó pasada la media hora, a diez minutos del descanso, con un potente tiro de Lucas Zelarrayán.
El capitán del Pirata sacó el disparo que, tenues desvío mediante, desacomodó a un Chiquito Romero de reacción lenta.
Argentinos Juniors tardó, pero logró absorber el golpe para mostrarse superior en una segunda mitad donde encontró el rápido empate. Fue con gran jugada colectiva, y el sutil servicio filtrado de Fattori para Diego Porcel, que definió contra Cardozo. El arquero dio rebote y Hernán López Muñoz empujó para el 1-1.
El empate dejó a Argentinos Juniors en posición favorable, y le generó complicaciones a un Belgrano que fue cediendo ofensiva, sin salir nunca de su construcción desde campo propio.
El Bicho se acercó constantemente con peligro y terminó encontrando la remontada con un penal sancionado por agarrón contra Lescano. Tomás Molina cobró la boleta y cruzó la ejecución para el 2-1, a ocho minutos del final.
Argentinos Juniors sostuvo la diferencia y se clasificó a la gran final del torneo, donde espera por River o Independiente Rivadavia de Mendoza.
Gallardo define el equipo de River para la semi de Copa Argentina ante Independiente RivadaviaDeportes24/10/2025
Enzo Pérez y Marcos Acuña están en condiciones para regresar al equipo, por lo que ambos están en la lista de concentrados.
Boca Juniors tiene un motivo para celebrar el pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina. La victoria del Bicho podría darle una "mano" gigante en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Marcha atrás: la dirigencia de Atlético Tucumán ratificó a Lucas Pusineri como entrenador mientras busca un acuerdoDeportes23/10/2025
Juventud Antoniana sufrió una baja sensible en plena competencia del Torneo Federal A. El delantero Facundo Cruz decidió rescindir su vínculo con la institución por motivos personales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.