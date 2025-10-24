Argentinos es finalista de la Copa Argentina: espera por River o Independiente Rivadavia

Argentinos Juniors hizo historia en el Gigante de Arroyito y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2025 con trabajado triunfo por 2-1 sobre Belgrano de Córdoba.

El Pirata comenzó ganando pero Argentinos supo construir una remontada sólida, siendo más que su rival para avanzar al duelo final del torneo por primera vez en su historia.

La primera mitad tuvo a dos equipos estudiándose, con Argentinos Juniors buscando manejar la pelota y Belgrano de Córdoba esperándolo con cierta comodidad. El ritmo cansino se cortó pasada la media hora, a diez minutos del descanso, con un potente tiro de Lucas Zelarrayán.

El capitán del Pirata sacó el disparo que, tenues desvío mediante, desacomodó a un Chiquito Romero de reacción lenta.

Argentinos Juniors tardó, pero logró absorber el golpe para mostrarse superior en una segunda mitad donde encontró el rápido empate. Fue con gran jugada colectiva, y el sutil servicio filtrado de Fattori para Diego Porcel, que definió contra Cardozo. El arquero dio rebote y Hernán López Muñoz empujó para el 1-1.

El empate dejó a Argentinos Juniors en posición favorable, y le generó complicaciones a un Belgrano que fue cediendo ofensiva, sin salir nunca de su construcción desde campo propio.

El Bicho se acercó constantemente con peligro y terminó encontrando la remontada con un penal sancionado por agarrón contra Lescano. Tomás Molina cobró la boleta y cruzó la ejecución para el 2-1, a ocho minutos del final.

Argentinos Juniors sostuvo la diferencia y se clasificó a la gran final del torneo, donde espera por River o Independiente Rivadavia de Mendoza.

