El Presidente encabezó el último acto antes de los comicios del domingo con Santa Fe como escenario, provincia clave para el oficialismo.
Sáenz: “El domingo llenemos las urnas de esperanza y de poncho salteño”
A los pies del monumento al Gral. Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz cerró la campaña de ‘Primero los Salteños’ de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo próximo.Política23/10/2025
Este jueves, el gobernador Gustavo Sáenz cerró la campaña de ‘Primero los Salteños’ a los pies del monumento al Gral. Güemes.
Acompañado de los candidatos de la lista, el mandatario destacó que nunca le pidió a un dirigente nacional que le “levante la mano” y que, de hecho, lo que ganó y el lugar que ocupa actualmente, lo consiguió “conquistando el corazón de la gente”.
Aseguró, en tanto, que su comportamiento político frente a los gobiernos nacionales fue de acompañamiento – “tampoco hay que desestabilizar”, dijo -, pero que no va a permitir que les pidan votar algo que vaya en contra de los intereses de la provincia.
“Los que están aquí se van a cortar la mano antes de votar algo en contra de ustedes”, indicó.
En tanto, consideró que el desafío de este domingo es empezar a cambiar la historia y solicitó a los salteños, especialmente a los indecisos – “que están hartos y con razón”, señaló – que confíen en ‘Primero los Salteños’.
“El domingo lleguen las urnas de votos con el pocho salteño, llenen las urnas de esperanzas, llenen las urnas de sueños; háganlo por los jubilados que comen salteado, háganlo por las personas con discapacidad, con los que fueron absolutamente torpes e inhumanos”, disparó el gobernador.
Insistió Sáenz en que este domingo próximo se llenen las urnas de “votos que tengan que ver con oportunidades para esos jóvenes que quieren progresar y crecer”, así como por “esas obras que necesitamos para tener trabajo genuino”.
“Cambiemos la historia, empecemos a escribir una nueva. No se van a arrepentir, no voy a dejar de pelear al lado de ustedes. Los que hoy quieren volver, no estuvieron con nosotros cuando se morían los niños por desnutrición en el norte y lo escondían”, arremetió el mandatario, y continuó finalizando: “No me dejen solo como me dejaron la mayoría de los legisladores. El próximo domingo llenemos la urna de esperanza y de poncho salteño. ¡Viva Salta, carajo!”.
Durante el cierre de campaña de Primero los Salteños, el diputado provincial electo, Gastón Galíndez, señaló que “no está bueno que a los representantes salteños se los elija desde Buenos Aires” y resaltó la importancia de “anclar el futuro del Norte Grande”.
Los candidatos para suceder a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia son el viceministro, Sebastián Amerio, y el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro.
Para Trump, el compromiso para auxiliar financieramente a Milei, a quien considera un aliado clave, se ha convertido en un dolor de cabeza en el frente interno -incluso entre sus votantes republicanos.
Pablo Quirno asumirá como canciller: “Seguiremos trabajando en equipo”
El economista, actual secretario de Finanzas, destacó el “honor” de asumir el cargo y dijo que seguirá impulsando la política de apertura económica.
Milei define su nuevo gabinete: Pablo Quirno será el nuevo canciller y Amerio iría a JusticiaPolítica23/10/2025
El Presidente prepara los cambios que anunciará tras las elecciones. Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de Caputo, reemplazará a Werthein; mientras que Amerio asumiría el lugar de Cúneo Libarona.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.