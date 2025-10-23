El Presidente encabezó el último acto antes de los comicios del domingo con Santa Fe como escenario, provincia clave para el oficialismo.
Elecciones: “La importancia es sentar las bases de un nuevo federalismo”
Durante el cierre de campaña de Primero los Salteños, el diputado provincial electo, Gastón Galíndez, señaló que “no está bueno que a los representantes salteños se los elija desde Buenos Aires” y resaltó la importancia de “anclar el futuro del Norte Grande”.Política23/10/2025
En la previa del acto de cierre de campaña de Primero Los Salteños, en el marco de los comicios del 26 de octubre, el diputado electo, Gastón Galíndez, destacó que “los vecinos empezaron a recibir de manera positiva la idea del poncho, la idea de esa gran calle del medio que propone no mirar al pasado que no resolvió, no mirar al presente que no está resolviendo, sino mirar al futuro”.
Galíndez señaló que “no está bueno que a los representantes salteños se los elija desde Buenos Aires” y resaltó la importancia de “anclar el futuro del Norte Grande”.
“No solamente Salta, es pensar en el esquema de los gobernadores, del Norte Grande, cuando los representantes federales realmente son quienes llevan la voz del pueblo del interior a la Capital. Es tengamos la visión del interior, esa es la importancia, de sentar las bases de un nuevo federalismo”, manifestó.
Consultado por la actividad del PJ Salteño, Galíndez quien fuera vicepresidente antes de la intervención, aseguró: “el peronismo somos nosotros”
“Ellos al decir de alguna dirigenta se quedaron con la cáscara vacía, se quedaron con el sello, con la lapicera. El PJ somos nosotros, somos el pueblo, los que estamos todos los días en territorio”, cerró.
A los pies del monumento al Gral. Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz cerró la campaña de ‘Primero los Salteños’ de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo próximo.
Pablo Quirno asumirá como canciller: “Seguiremos trabajando en equipo”
El economista, actual secretario de Finanzas, destacó el “honor” de asumir el cargo y dijo que seguirá impulsando la política de apertura económica.
Milei define su nuevo gabinete: Pablo Quirno será el nuevo canciller y Amerio iría a JusticiaPolítica23/10/2025
El Presidente prepara los cambios que anunciará tras las elecciones. Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de Caputo, reemplazará a Werthein; mientras que Amerio asumiría el lugar de Cúneo Libarona.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
"Este domingo, todos con el poncho": Sáenz en el cierre de campaña de Primero los Salteños
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.
