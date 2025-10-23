Elecciones: “La importancia es sentar las bases de un nuevo federalismo”

En la previa del acto de cierre de campaña de Primero Los Salteños, en el marco de los comicios del 26 de octubre, el diputado electo, Gastón Galíndez, destacó que “los vecinos empezaron a recibir de manera positiva la idea del poncho, la idea de esa gran calle del medio que propone no mirar al pasado que no resolvió, no mirar al presente que no está resolviendo, sino mirar al futuro”.

Galíndez señaló que “no está bueno que a los representantes salteños se los elija desde Buenos Aires” y resaltó la importancia de “anclar el futuro del Norte Grande”.

“No solamente Salta, es pensar en el esquema de los gobernadores, del Norte Grande, cuando los representantes federales realmente son quienes llevan la voz del pueblo del interior a la Capital. Es tengamos la visión del interior, esa es la importancia, de sentar las bases de un nuevo federalismo”, manifestó.

Consultado por la actividad del PJ Salteño, Galíndez quien fuera vicepresidente antes de la intervención, aseguró: “el peronismo somos nosotros”

“Ellos al decir de alguna dirigenta se quedaron con la cáscara vacía, se quedaron con el sello, con la lapicera. El PJ somos nosotros, somos el pueblo, los que estamos todos los días en territorio”, cerró.