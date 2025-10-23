"Este domingo, todos con el poncho": Sáenz en el cierre de campaña de Primero los Salteños

El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.

Política23/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

cierre de campaña gustavo sáenz

El frente provincial Primero Los Salteños realizó su cierre de campaña este miércoles en la zona oeste alta de la capital.

Participaron el gobernador Gustavo Sáenz, la candidata a senadora nacional Flavia Royón, el candidato a senador Ignacio Jarsún, el candidato a diputado nacional Bernardo Biella y el intendente Emiliano Durand, junto a militantes y vecinos.

Durante el encuentro, los referentes del espacio remarcaron la importancia de fortalecer un proyecto provincial que defienda los intereses de Salta y promueva un verdadero federalismo.

El gobernador Gustavo Sáenz se expresó en sus redes sociales donde convocó a los salteños a "este domingo, todos con el poncho". "¡Primero los Salteños!, concluyó su mensaje. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail