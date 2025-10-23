"Este domingo, todos con el poncho": Sáenz en el cierre de campaña de Primero los Salteños

Elecciones: Javier David explicó por qué el voto de Salta será clave
El ex ministro y diputado (MC) Javier David recordó que este domingo 26 de octubre no se elige presidente, sino representantes de Salta en el Congreso Nacional.
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.Política23/10/2025Ivana Chañi
El frente provincial Primero Los Salteños realizó su cierre de campaña este miércoles en la zona oeste alta de la capital.
Participaron el gobernador Gustavo Sáenz, la candidata a senadora nacional Flavia Royón, el candidato a senador Ignacio Jarsún, el candidato a diputado nacional Bernardo Biella y el intendente Emiliano Durand, junto a militantes y vecinos.
Durante el encuentro, los referentes del espacio remarcaron la importancia de fortalecer un proyecto provincial que defienda los intereses de Salta y promueva un verdadero federalismo.
El gobernador Gustavo Sáenz se expresó en sus redes sociales donde convocó a los salteños a "este domingo, todos con el poncho". "¡Primero los Salteños!, concluyó su mensaje.
¡Gracias, querida zona oeste! ¡Gracias por el amor y el cariño de siempre!— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 23, 2025
Este domingo, todos con el poncho.
¡PRIMERO LOS SALTEÑOS!
♥️🖤♥️ pic.twitter.com/Yj92E8vU51
