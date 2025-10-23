Para Trump, el compromiso para auxiliar financieramente a Milei, a quien considera un aliado clave, se ha convertido en un dolor de cabeza en el frente interno -incluso entre sus votantes republicanos.
Milei evalúa fusionar los ministerios de Justicia y Seguridad
Los candidatos para suceder a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia son el viceministro, Sebastián Amerio, y el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro.Política23/10/2025
Javier Milei define si fusiona los ministerios de Justicia y Seguridad y ya eligió al reemplazante de Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. En Nación indican que no lo comunicarán hasta que no se concreten los cambios, pero aseguran que el viceministro José Luis Daza tiene altas posibilidades de tomar las riendas de la secretaría de Finanzas con la intención mientras siga a cargo de Política Económica. Circuló también en el oficialismo el nombre del director del BCRA, Federico Furiase.
En el Gobierno reconocen que los candidatos para suceder Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia son el viceministro, Sebastián Amerio, y el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro. En el Ejecutivo advierten que la decisión depende de si se concreta la fusión del ministerio con la cartera de Seguridad.
“Todavía no se definió, pero la idea es que se haga la fusión”, expresan en el oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere dejar a cargo del área a su vice, Alejandra Monteoliva, que viajó la semana a Washington para firmar dos acuerdos con el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI).
En la Casa Rosada reconocen que no hay definiciones concretas sobre la continuidad del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la gestión, pero descartan que exista una decisión antes de las elecciones legislativas. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que asumirá las funciones sólo si se lo pide Javier Milei.
El Gobierno define también el reemplazante de Luis Petri en el Ministerio de Defensa y no descarta designar en su lugar a un jefe militar. Reconocen además que no tienen un sucesor cerrado para el vocero presidencial, Manuel Adorni, y no rechazan la posibilidad de que vuelva a la gestión después de jurar como legislador porteño.
En la Casa Rosada aseguran que los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) seguirán en sus cargos después de las elecciones nacionales del 26 de octubre. En Nación ponen en duda la continuidad del titular de Interior, Lisandro Catalán.
En los altos despachos del Ejecutivo están dispuestos a sumar a los gobernadores a la gestión a través de áreas estratégicas para la producción, como las secretarías de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras. Apuntan ampliar los lugares para segundas líneas sin ceder puestos en el gabinete.
La prioridad de la mesa política de Balcarce 50 es sumar adhesiones para avanzar con las reformas laboral y tributaria. Es por eso que mantiene contactos con aliados para conformar un interbloque con el PRO, un sector de la UCR y legisladores federales en la Cámara de Diputados durante los primeros días de noviembre. Es una de las muestras de gobernabilidad que intentará darle al mercado y a los Estados Unidos en el corto plazo.
Pablo Quirno asumirá como canciller: “Seguiremos trabajando en equipo”
El economista, actual secretario de Finanzas, destacó el “honor” de asumir el cargo y dijo que seguirá impulsando la política de apertura económica.
Milei define su nuevo gabinete: Pablo Quirno será el nuevo canciller y Amerio iría a JusticiaPolítica23/10/2025
El Presidente prepara los cambios que anunciará tras las elecciones. Quirno, actual secretario de Finanzas y hombre de Caputo, reemplazará a Werthein; mientras que Amerio asumiría el lugar de Cúneo Libarona.
Cristina Kirchner convocó a votar: "Este domingo es Milei y el ajuste o la Argentina"Política23/10/2025
En el tramo final de la campaña, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un video en sus redes sociales con un fuerte mensaje de cara a las elecciones legislativas del domingo.
La referente del Nuevo MAS cuestionó la falta de propuestas del resto de los espacios y defendió su llamado a una Asamblea Constituyente. “No se puede esperar, hay que discutir ahora”, afirmó.
El senador radical y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos apuntó contra el Gobierno por la recesión, las denuncias por corrupción y el rescate de Estados Unidos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
La presión financiera internacional motivó la renuncia de Werthein, según especialistaPolítica22/10/2025
La analista internacional Carolina Romano Buryaile sostuvo que la falta de apoyo financiero de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la renovación del swap con China evidencian una "gestión diplomática fallida" por parte del Gobierno.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
