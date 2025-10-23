Milei evalúa fusionar los ministerios de Justicia y Seguridad

Javier Milei define si fusiona los ministerios de Justicia y Seguridad y ya eligió al reemplazante de Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. En Nación indican que no lo comunicarán hasta que no se concreten los cambios, pero aseguran que el viceministro José Luis Daza tiene altas posibilidades de tomar las riendas de la secretaría de Finanzas con la intención mientras siga a cargo de Política Económica. Circuló también en el oficialismo el nombre del director del BCRA, Federico Furiase.

En el Gobierno reconocen que los candidatos para suceder Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia son el viceministro, Sebastián Amerio, y el intendente de General Pueryrredón, Guillermo Montenegro. En el Ejecutivo advierten que la decisión depende de si se concreta la fusión del ministerio con la cartera de Seguridad.

“Todavía no se definió, pero la idea es que se haga la fusión”, expresan en el oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere dejar a cargo del área a su vice, Alejandra Monteoliva, que viajó la semana a Washington para firmar dos acuerdos con el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI).

En la Casa Rosada reconocen que no hay definiciones concretas sobre la continuidad del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la gestión, pero descartan que exista una decisión antes de las elecciones legislativas. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que asumirá las funciones sólo si se lo pide Javier Milei.

El Gobierno define también el reemplazante de Luis Petri en el Ministerio de Defensa y no descarta designar en su lugar a un jefe militar. Reconocen además que no tienen un sucesor cerrado para el vocero presidencial, Manuel Adorni, y no rechazan la posibilidad de que vuelva a la gestión después de jurar como legislador porteño.

En la Casa Rosada aseguran que los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud) seguirán en sus cargos después de las elecciones nacionales del 26 de octubre. En Nación ponen en duda la continuidad del titular de Interior, Lisandro Catalán.

En los altos despachos del Ejecutivo están dispuestos a sumar a los gobernadores a la gestión a través de áreas estratégicas para la producción, como las secretarías de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras. Apuntan ampliar los lugares para segundas líneas sin ceder puestos en el gabinete.

La prioridad de la mesa política de Balcarce 50 es sumar adhesiones para avanzar con las reformas laboral y tributaria. Es por eso que mantiene contactos con aliados para conformar un interbloque con el PRO, un sector de la UCR y legisladores federales en la Cámara de Diputados durante los primeros días de noviembre. Es una de las muestras de gobernabilidad que intentará darle al mercado y a los Estados Unidos en el corto plazo.

