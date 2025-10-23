Mejoró la confianza del consumidor en octubre, pero sigue por debajo del nivel de hace un año

La confianza del consumidor experimentó un aumento mensual del 6,30% en octubre respecto de septiembre, pero se ubicó 0,24% respecto al valor del mismo mes del año pasado.

El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella alcanzó a 42,32 puntos, de acuerdo a la evaluación realizada entre el 1 y el 14 de octubre.

Este incremento "compensa en parte la fuerte caída observada en agosto", mes en el que el índice sufrió una baja del 13,9%.

El ICC se mantiene además un 8,7% por debajo del valor alcanzado en julio de 2025.

La suba mensual del ICC fue generalizada a nivel de subíndices. El componente que registró la mayor variación positiva fue Bienes Durables e Inmuebles, con un incremento del 12,02% en el mes.

Los otros subíndices también experimentaron aumentos significativos respecto a septiembre:

• Situación Personal aumentó 5,78%.

• Situación Macroeconómica subió 3,36%.

En términos de la variación respecto a octubre de 2024, Bienes Durables e Inmuebles se ubicó 14,64% por encima, mientras que los subíndices Situación Personal y Situación Macroeconómica se mantuvieron por debajo, registrando caídas interanuales del 2,49% y 6,16% respectivamente.

Al analizar el ICC por horizonte temporal, se observó que las Condiciones Presentes registraron la mayor variación mensual, mejorando un 10,74% respecto a septiembre. Este subíndice se ubicó 9,70% por encima del nivel de octubre de 2024.

Por otro lado, las Expectativas Futuras crecieron menos en el mes, con una variación positiva del 3,57%, y en la comparación interanual se mantienen 5,86% por debajo.

El ICC mostró una "evolución dispar según las regiones" y el nivel socioeconómico.

A nivel regional, la variación mensual fue la siguiente:

• En CABA el índice cayó 0,74% respecto a septiembre. No obstante, CABA se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

• En el GBA aumentó 7,84% en el mes. Interanualmente, se mantiene 0,79% por debajo.

• En el Interior subió 7,43% en el mes, pero se ubica 0,49% por debajo del nivel de un año atrás.

Respecto al nivel de ingreso, aproximado por el nivel educativo:

• Entre los hogares de ingresos altos, el ICC aumentó 11,75% en octubre, ubicándose 2,06% por encima del nivel de un año atrás.

• Entre los hogares de ingresos bajos, el incremento mensual fue de solo 2,15%. En la comparación interanual, este grupo se encuentra 1,95% por debajo.

