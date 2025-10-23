Continúa la alerta amarilla por tormentas en Salta

Sigue vigente la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 23 de octubre.

La advertencia abarca los departamentos San Martín, Orán, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rivadavia y Rosario de la Frontera, además de municipios aledaños.

El informe detalla que se prevé una acumulación de precipitaciones entre 40 y 70 milímetros, acompañada de vientos de hasta 90 km/h, caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población mantenerse informada por los canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.