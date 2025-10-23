Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de inundaciones y deslizamientos de tierra mientras la tormenta se mantiene prácticamente estacionaria sobre aguas récord.
Gustavo Petro responderá en la justicia de EE.UU. tras acusaciones de Donald Trump
El presidente colombiano anunció que se defenderá judicialmente luego de que Trump lo calificara de “narcotraficante” y “matón”, mientras EE.UU. suspendió pagos y subsidios a Colombia.El Mundo23/10/2025
En nuevo capítulo de la crisis bilateral, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que se defenderá en la justicia estadounidense después de que Donald Trump lo acusó de “narcotraficante”, “matón” y “mal tipo”.
“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, dijo Petro en X.
El mensaje se conoció poco después que Trump lo acusara hoy de matón. No fue el primer calificativo usado en su contra por el presidente estadounidense. El domingo lo acusó de ser “un líder del narcotráfico”.
EE.UU suspendió los pagos y subsidios a Colombia
Además, Trump anunció que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que EE.UU. destruyó una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.
“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.
El mandatario se refirió al presidente colombiano como “un matón, un tipo muy malo” y aseguró que el país sudamericano produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”.
Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.
Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas provocaron el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, lo que elevó aún más las tensiones con la Administración Trump.
Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.
Con información de EFE y AFP
La ONU lanzó una dramática advertencia: “No lograremos contener el calentamiento global”El Mundo23/10/2025
El objetivo de limitar a 1,5 °C el aumento de la temperatura en relación a la era preindustrial quedó fuera de alcance. En noviembre se realizará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
El secretario de Turismo destacó la perseverancia del Presidente y su rol en marcar un nuevo rumbo para el país.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.